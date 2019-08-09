السجن خمس سنوات لرجل أعمال لبناني في إطار "الجهود الأمريكية لتعطيل حزب الله"، ومظاهرات هونغ كونغ تصل إلى المطار

احتشد مئات النشطاء المؤيدون للديمقراطية في مطار هونغ كونغ، في\nتظاهرة احتجاجية من المقرر أن تستمر طيلة عطلة نهاية الأسبوع. وارتدى المحتجون القمصان السوداء وافترشوا قاعة الوصول\nبالمطار، وهم يحملون لافتات تنتقد سلطات هونغ كونغ، وتندد بسلوك قوات شرطة الجزيرة. وقالت الحكومة في بيان لها إنها استدعت النائب\nالسابق لمفوض الشرطة، ألان لاو، للمساعدة في التعامل مع الأحداث الكبرى\nالمتعلقة بالنظام العام وإدارة العمليات. من جانبها قالت هيئة\nالمطار، اليوم، أنه لن يسمح بدخول ممرات التسجيل في صالة الركاب رقم واحد إلا\nللمغادرين الذين يحملون تذاكر طيران وأوراق سفر سليمة، ولموظفي المطار. وكانت الاحتجاجات قد بدأت قبل شهرين، رفضاً\nلمشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين الجنائيين إلى الصين. وتعاني هونغ كونغ من أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، بعد الاحتجاجات التي تتخللها أعمال عنف بشكل متزايد وتشكل أكبر تحد للرئيس الصيني شي\nجين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تظاهرات هونغ كونغ تصل إلى المطار
احتشد مئات النشطاء المؤيدون للديمقراطية في مطار هونغ كونغ، في تظاهرة احتجاجية من المقرر أن تستمر طيلة عطلة نهاية الأسبوع.
وارتدى المحتجون القمصان السوداء وافترشوا قاعة الوصول بالمطار، وهم يحملون لافتات تنتقد سلطات هونغ كونغ، وتندد بسلوك قوات شرطة الجزيرة.
وقالت الحكومة في بيان لها إنها استدعت النائب السابق لمفوض الشرطة، ألان لاو، للمساعدة في التعامل مع الأحداث الكبرى المتعلقة بالنظام العام وإدارة العمليات.
من جانبها قالت هيئة المطار، اليوم، أنه لن يسمح بدخول ممرات التسجيل في صالة الركاب رقم واحد إلا للمغادرين الذين يحملون تذاكر طيران وأوراق سفر سليمة، ولموظفي المطار.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت قبل شهرين، رفضاً لمشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين الجنائيين إلى الصين.
وتعاني هونغ كونغ من أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، بعد الاحتجاجات التي تتخللها أعمال عنف بشكل متزايد وتشكل أكبر تحد للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.
السجن خمس سنوات لرجل أعمال لبناني في إطار "الجهود الأمريكية لتعطيل حزب الله"
قضت محكمة أمريكية بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة 50 مليون دولار بحق رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين لإدانته بالالتفاف على عقوبات أميركية فرضت عليه باعتباره "مساهما ماليا كبيرا" لحزب الله.
وكانت واشنطن قد صنفت تاج الدين في عام 2009 "مساهماً مالياً مهما لمنظمة إرهابية" بسبب دعمه لحزب الله، وهو ما ترتب عليه حظر استخدامه للشبكات المالية الدولية بصورة عامة والتعامل مع الولايات المتحدة.
وأوقف تاج الدين (63 عاما) في المغرب في 12 آذار/مارس 2017 بناء على طلب من السلطات الأميركية وسلم إلى الولايات المتحدة.
ووجهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن في 24 من الشهر ذاته تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد الجماعات "الإرهابية" وتبييض الأموال.
وقال مساعد وزير العدل براين بنزكوفسكي "إنَّ الحكم والغرامة ما هما سوى أحدث الأمثلة على جهود وزارة العدل المتواصلة من اجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له".