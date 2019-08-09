السجن خمس سنوات لرجل أعمال لبناني في إطار "الجهود الأمريكية لتعطيل حزب الله"، ومظاهرات هونغ كونغ تصل إلى المطار

احتشد مئات النشطاء المؤيدون للديمقراطية في مطار هونغ كونغ، في تظاهرة احتجاجية من المقرر أن تستمر طيلة عطلة نهاية الأسبوع.

وارتدى المحتجون القمصان السوداء وافترشوا قاعة الوصول بالمطار، وهم يحملون لافتات تنتقد سلطات هونغ كونغ، وتندد بسلوك قوات شرطة الجزيرة.

وقالت الحكومة في بيان لها إنها استدعت النائب السابق لمفوض الشرطة، ألان لاو، للمساعدة في التعامل مع الأحداث الكبرى المتعلقة بالنظام العام وإدارة العمليات.

من جانبها قالت هيئة المطار، اليوم، أنه لن يسمح بدخول ممرات التسجيل في صالة الركاب رقم واحد إلا للمغادرين الذين يحملون تذاكر طيران وأوراق سفر سليمة، ولموظفي المطار.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت قبل شهرين، رفضاً لمشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين الجنائيين إلى الصين.

وتعاني هونغ كونغ من أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، بعد الاحتجاجات التي تتخللها أعمال عنف بشكل متزايد وتشكل أكبر تحد للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.