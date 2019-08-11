الجيش السوري يحقق تقدما في إدلب، والصين تدعو بريطانيا إلى وقف "تدخلاتها" في هونغ كونغ

تمكن الجيش السوري من تحقيق تقدم في محافظة إدلب باستعادته السيطرة على بلدة الهبيط الواقعة جنوب البلدة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا، إن القوات السورية حاولت 5 مرات السيطرة على هذه البلدة، قبل أن تتمكن من ذلك بدعم من القوات الروسية وبعد قصف ليلي أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وبحسب مراقبين، تعد الهبيط نقطة العبور الرئيسية إلى مدينة خان شيخون، وهى أحد أهم المدن في محافظة إدلب. وتعد إدلب أخر معاقل المعارضة في سوريا.