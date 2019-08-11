الجيش السوري يحقق تقدما في إدلب، والصين تدعو بريطانيا إلى وقف "تدخلاتها" في هونغ كونغ

الأمم المتحدة: التقديرات الأولية تفيد بمقتل 40 شخصا وإصابة 260 آخرين جراء الاشتباكات في عدن
الجيش السوري يحقق تقدما في إدلب ويسيطر على بلدة الهبيط
تمكن الجيش السوري من تحقيق تقدم في محافظة إدلب باستعادته السيطرة على بلدة الهبيط الواقعة جنوب البلدة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا، إن القوات السورية حاولت 5 مرات السيطرة على هذه البلدة، قبل أن تتمكن من ذلك بدعم من القوات الروسية وبعد قصف ليلي أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
وبحسب مراقبين، تعد الهبيط نقطة العبور الرئيسية إلى مدينة خان شيخون، وهى أحد أهم المدن في محافظة إدلب.
وتعد إدلب أخر معاقل المعارضة في سوريا.
الأمم المتحدة ترحب بهدنة عيد الأضحي في ليبيا
رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالهدنة الإنسانية التى تم الاتفاق عليها بين الأطراف المتحاربة في البلاد خلال عيد الأضحي.
وتم التوصل لهذا الاتفاق بعد تفجير انتحاري في بنغازي أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء بعثة الأمم المتحدة كما أصيب مدنيون آخرون يوم أمس.
وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش التفجير وحث كل الأطراف على العودة لطاولة التفاوض.
وتم التوصل إلى الهدنة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والقوات الموالية للقائد خليفة حفتر بوساطة أممية.
الصين تدعو بريطانيا إلى وقف "تدخلاتها" في هونغ كونغ
دعت
الصين بريطانيا إلى وقف "تدخلاتها" في هونغ كونغ، وذلك في أعقاب إجراء
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اتصالاً هاتفيا برئيسة السلطة التنفيذية في
هونغ كونغ، كاري لام، للتعبير عن قلقه بإزاء التظاهرات.
وأجرى
راب اتصالاً هاتفياً بلام طالباً منها إجراء "تحقيق مستقل تماماً بشأن الأحداث
الأخيرة" في إشارة إلى تعاطي السلطات مع التظاهرات الأخيرة.
وقالت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ إن "الصين تطلب رسمياً من
بريطانيا أن توقف على الفور أي خطوة تدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية
للصين".
وتشهد
هونغ كونغ منذ عدة أسابيع تظاهرات للناشطين المؤيدين للديمقراطية.
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الأمم المتحدة: التقديرات الأولية تفيد بمقتل 40 شخصا وإصابة 260 آخرين جراء الاشتباكات في عدن
الجيش السوري يحقق تقدما في إدلب ويسيطر على بلدة الهبيط
تمكن الجيش السوري من تحقيق تقدم في محافظة إدلب باستعادته السيطرة على بلدة الهبيط الواقعة جنوب البلدة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا، إن القوات السورية حاولت 5 مرات السيطرة على هذه البلدة، قبل أن تتمكن من ذلك بدعم من القوات الروسية وبعد قصف ليلي أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
وبحسب مراقبين، تعد الهبيط نقطة العبور الرئيسية إلى مدينة خان شيخون، وهى أحد أهم المدن في محافظة إدلب. وتعد إدلب أخر معاقل المعارضة في سوريا.
الأمم المتحدة ترحب بهدنة عيد الأضحي في ليبيا
رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالهدنة الإنسانية التى تم الاتفاق عليها بين الأطراف المتحاربة في البلاد خلال عيد الأضحي.
وتم التوصل لهذا الاتفاق بعد تفجير انتحاري في بنغازي أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء بعثة الأمم المتحدة كما أصيب مدنيون آخرون يوم أمس.
وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش التفجير وحث كل الأطراف على العودة لطاولة التفاوض.
وتم التوصل إلى الهدنة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والقوات الموالية للقائد خليفة حفتر بوساطة أممية.
الصين تدعو بريطانيا إلى وقف "تدخلاتها" في هونغ كونغ
دعت الصين بريطانيا إلى وقف "تدخلاتها" في هونغ كونغ، وذلك في أعقاب إجراء وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اتصالاً هاتفيا برئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، للتعبير عن قلقه بإزاء التظاهرات.
وأجرى راب اتصالاً هاتفياً بلام طالباً منها إجراء "تحقيق مستقل تماماً بشأن الأحداث الأخيرة" في إشارة إلى تعاطي السلطات مع التظاهرات الأخيرة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ إن "الصين تطلب رسمياً من بريطانيا أن توقف على الفور أي خطوة تدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين".
وتشهد هونغ كونغ منذ عدة أسابيع تظاهرات للناشطين المؤيدين للديمقراطية.