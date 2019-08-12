تراجع أرباح" أرامكو" السعودية، واشتباكات بين الأمن والمحتجين في هونغ كونغ

أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو أن أرباحها في النصف الأول من العام الجاري بلغت 46.9 مليار دولار مقارنة بـ53.02 مليار دولار قبل عام.

وقالت الشركة التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم، إن إجمالي الواردات بلغ 163.88 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 167.68 مليار دولار قبل عام، وهو التراجع الذي أرجعته الشركة إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج.