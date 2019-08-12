تراجع أرباح" أرامكو" السعودية، واشتباكات بين الأمن والمحتجين في هونغ كونغ

أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو أن
أرباحها في النصف الأول من العام الجاري بلغت 46.9 مليار دولار مقارنة بـ53.02 مليار دولار قبل عام.
وقالت الشركة التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم، إن إجمالي
الواردات بلغ 163.88 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 167.68
مليار دولار قبل عام، وهو التراجع الذي أرجعته الشركة إلى انخفاض أسعار النفط
وتراجع الإنتاج.
اشتباكات بين الأمن في هونغ كونغ والمحتجين
أسفرت الاشتباكات بين الشرطة في هونغ كونغ والمحتجين عن إصابة عدد من
الأشخاص من بينهم عناصر من قوات الأمن.
واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عدد من المتظاهرين كانوا معتصمين بمحطة
للقطارات.
واظهر مقطع مصور قيام الشرطة بإطلاق رصاص غير قاتل على المتظاهرين
وتعرض عدد من المحتجين للضرب.
وتشهد هونغ كونغ منذ عدة أسابيع تظاهرات للناشطين المعارضين لتدخل الحكومة الصينية في الشؤون الداخلية للجزيرة.
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تراجع أرباح" أرامكو" السعودية
أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو أن أرباحها في النصف الأول من العام الجاري بلغت 46.9 مليار دولار مقارنة بـ53.02 مليار دولار قبل عام.
وقالت الشركة التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم، إن إجمالي الواردات بلغ 163.88 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 167.68 مليار دولار قبل عام، وهو التراجع الذي أرجعته الشركة إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج.
اشتباكات بين الأمن في هونغ كونغ والمحتجين
أسفرت الاشتباكات بين الشرطة في هونغ كونغ والمحتجين عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم عناصر من قوات الأمن.
واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عدد من المتظاهرين كانوا معتصمين بمحطة للقطارات.
واظهر مقطع مصور قيام الشرطة بإطلاق رصاص غير قاتل على المتظاهرين وتعرض عدد من المحتجين للضرب.
وتشهد هونغ كونغ منذ عدة أسابيع تظاهرات للناشطين المعارضين لتدخل الحكومة الصينية في الشؤون الداخلية للجزيرة.