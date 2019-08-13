الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطار أبها في السعودية، ومسؤول إيراني: نتوقع أن تفرج بريطانيا قريبا عن ناقلة النفط "غريس 1"

نقلت وكالة فارس للأنباء الإيرانية عن مسؤول إيراني قوله إن بريطانيا قد تفرج قريبا عن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1، التي تم احتجازها في مضيق جبل طارق في الشهر الماضي.

وأشار مساعد رئيس الشؤون البحرية بمنظمة الموانئ والملاحة الايرانية، جليل اسلامي، إلى أن طهران تتوقع أن تفرج لندن عن ناقلة النفط بعد أن تبادل البلدين بعض الوثائق دون الكشف عن طبيعة هذه الوثائق.

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت الكثير من التوتر في أعقاب احتجاز شرطة جبل طارق وعناصر من البحرية البريطانية لناقلة النفط.