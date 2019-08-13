الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطار أبها في السعودية، ومسؤول إيراني: نتوقع أن تفرج بريطانيا قريبا عن ناقلة النفط "غريس 1"

قالت\nوسائل إعلام موالية لحركة أنصار الله الحوثية في اليمن إن مسلحي الحركة استهدفوا\nمرة اخرى مطار أبها جنوبي السعودية. وقالت\nقناة المسيرة الموالية للحركة إن الغارة على المطار تمت عن طريق عدد من الطائرات\nالمسيرة. وتعرض\nمطار أبها السعودي لعدد من الغارات التي شنها الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة\nاليمنية صنعاء ويخوضون مواجهات ضد قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من قبل\nالتحالف الذي تقوده السعودية.
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الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطار أبها السعودي
قالت وسائل إعلام موالية لحركة أنصار الله الحوثية في اليمن إن مسلحي الحركة استهدفوا مرة اخرى مطار أبها جنوبي السعودية.
وقالت قناة المسيرة الموالية للحركة إن الغارة على المطار تمت عن طريق عدد من الطائرات المسيرة.
وتعرض مطار أبها السعودي لعدد من الغارات التي شنها الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ويخوضون مواجهات ضد قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من قبل التحالف الذي تقوده السعودية.
مسؤول إيراني: نتوقع أن تفرج بريطانيا قريبا عن ناقلة النفط غريس 1
نقلت وكالة فارس للأنباء الإيرانية عن مسؤول إيراني قوله إن بريطانيا قد تفرج قريبا عن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1، التي تم احتجازها في مضيق جبل طارق في الشهر الماضي.
وأشار مساعد رئيس الشؤون البحرية بمنظمة الموانئ والملاحة الايرانية، جليل اسلامي، إلى أن طهران تتوقع أن تفرج لندن عن ناقلة النفط بعد أن تبادل البلدين بعض الوثائق دون الكشف عن طبيعة هذه الوثائق.
وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت الكثير من التوتر في أعقاب احتجاز شرطة جبل طارق وعناصر من البحرية البريطانية لناقلة النفط.