مطار هونغ كونغ
مباشر

تشديد الإجراءات الأمنية في مطار هونغ كونغ واستئناف حركة الطيران

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. تشديد القيود الأمنية في مطار هونغ كونغ بعد استئناف حركة الطيران

    شُددت القيود الأمنية على مطار هونغ كونغ الدولي بعد يومين من دخول المحتجين إلى منشآته ما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية.

    وتقوم الشرطة حاليا بتدقيق جوازات ووثائق السفر قبل السماح بدخول أي شخص إلى المطار.

    وأدانت السلطات الصينية بشدة المحتجين الذين شبهتهم بالإرهابيين. ونشرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية تغطية صحفية واسعة لمشاهد الفوضى التي سادت في منشآت المطارعند تجمع المحتجين فيه.

    وقد اعتذر بعض الناشطين المحتجين للمسافرين في المطار عن تسببهم في تعطيل رحلاتهم.

    وقد عادت الرحلات الجوية وحركة الطيران إلى مطار هونغ كونغ بعد أن شهد ليلة من الفوضى واشتباكات بين المحتجين والشرطة.

    مطار هونغ كونغ الدولي
    Copyright: Getty Images
العودة إلى أعلى