رئيس الاستخبارات السودانية السابق ممنوع من دخول الولايات المتحدة، وباريس سان جيرمان يرفض عرضي برشلونة وريال مدريد لضم نيمار

باريس سان جيرمان يرفض عرضي برشلونة وريال مدريد لضم نيمار
كشف المعلق الكروي الإسباني جوليم بلاجي، وهو أحد المعلقين الرياضيين في بي بي سي، عن أن إدارة فريق كرة القدم الفرنسي باريس سان جيرمان رفضت عرضين مقدمين من فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين لضم المهاجم البرازيلي نيمار.
وقال بلاجي إن فريق برشلونة عرض مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي كوتينهو مقابل استعادة نيمار.
أما فريق ريال مدير فقد عرض مبلغا ماليا بالإضافة إلى كل من الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز، وهو العرض الذي رفضه الفريق الفرنسي الذي كان يريد أن تشمل الصفقة فينسيوس جونيور.
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رئيس الاستخبارات السوداني السابق ممنوع من دخول الأراضي الأمريكية
حظرت السلطات الأمريكية دخول الرئيس السابق للاستخبارات السودانية، صلاح قوش، وكل أفراد أسرته إلى الأراضي الأمريكية بسبب اتهامه بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وجاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية إنها تملك أدلة موثوقة على تورط قوش في عمليات تعذيب أثناء توليه مهام منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطني فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به في أبريل/نيسان الماضي عقب انتفاضة شعبية .
وغرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على موقع تويتر قائلا أنه سيتم محاسبة قوش وآخرين بتهم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان في السودان.
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باريس سان جيرمان يرفض عرضي برشلونة وريال مدريد لضم نيمار
كشف المعلق الكروي الإسباني جوليم بلاجي، وهو أحد المعلقين الرياضيين في بي بي سي، عن أن إدارة فريق كرة القدم الفرنسي باريس سان جيرمان رفضت عرضين مقدمين من فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين لضم المهاجم البرازيلي نيمار.
وقال بلاجي إن فريق برشلونة عرض مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي كوتينهو مقابل استعادة نيمار.
أما فريق ريال مدير فقد عرض مبلغا ماليا بالإضافة إلى كل من الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز، وهو العرض الذي رفضه الفريق الفرنسي الذي كان يريد أن تشمل الصفقة فينسيوس جونيور.
رئيس الاستخبارات السوداني السابق ممنوع من دخول الأراضي الأمريكية
حظرت السلطات الأمريكية دخول الرئيس السابق للاستخبارات السودانية، صلاح قوش، وكل أفراد أسرته إلى الأراضي الأمريكية بسبب اتهامه بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وجاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية إنها تملك أدلة موثوقة على تورط قوش في عمليات تعذيب أثناء توليه مهام منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطني فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به في أبريل/نيسان الماضي عقب انتفاضة شعبية .
وغرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على موقع تويتر قائلا أنه سيتم محاسبة قوش وآخرين بتهم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان في السودان.