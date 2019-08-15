رئيس الاستخبارات السودانية السابق ممنوع من دخول الولايات المتحدة، وباريس سان جيرمان يرفض عرضي برشلونة وريال مدريد لضم نيمار

كشف المعلق الكروي الإسباني جوليم بلاجي، وهو أحد المعلقين الرياضيين في بي بي سي، عن أن إدارة فريق كرة القدم الفرنسي باريس سان جيرمان رفضت عرضين مقدمين من فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين لضم المهاجم البرازيلي نيمار.

وقال بلاجي إن فريق برشلونة عرض مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي كوتينهو مقابل استعادة نيمار.

أما فريق ريال مدير فقد عرض مبلغا ماليا بالإضافة إلى كل من الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز، وهو العرض الذي رفضه الفريق الفرنسي الذي كان يريد أن تشمل الصفقة فينسيوس جونيور.