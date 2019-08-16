ناقلة النفط الإيرانية "تستعد لمغادرة جبل طارق تحت اسم جديد"، و صحيفة صينية تلمح إلى احتمال تدخل "غير عنيف" من قبل بكين في هونغ كونغ

قرر وزير الداخلية الاسرائيلي، أرييه ديري، اليوم الجمعة، الموافقة على دخول عضوة الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب في زيارة إنسانية لجدتها البالغة من العمر 90 عامًا.

وكانت عضو الكونغرس قد قدمت طلب برسالة إلى الوزير ديري، مساء امس الخميس، تعهدت فيها بقبول مطالب إسرائيل، واحترام القيود المفروضة عليها أثناء الزيارة ، ووعدت بعدم الترويج للمقاطعة ضد إسرائيل خلال زيارتها.

في ضوء ذلك، قرر الوزير ديري السماح لها بدخول إسرائيل، وأعرب عن أمله في أن يكون التزامها وزيارتها للأغراض الإنسانية فقط.

وكانت إسرائيل قد قررت أمس منع دخول عضوتي الكونغرس إلهان عمر ورشيدة طليب إلى أراضيها، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كثيرا ما انتقد النائبتين، إن السماح لهما بالدخول سيكون إشارة على الضعف الشديد.