ناقلة النفط الإيرانية "تستعد لمغادرة جبل طارق تحت اسم جديد"، و صحيفة صينية تلمح إلى احتمال تدخل "غير عنيف" من قبل بكين في هونغ كونغ

إسرائيل توافق على طلب عضوة الكونغرس رشيدة طليب زيارة جدتها في الضفة الغربية
قرر وزير الداخلية الاسرائيلي، أرييه ديري، اليوم الجمعة، الموافقة
على دخول عضوة الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب في زيارة إنسانية لجدتها البالغة من العمر
90 عامًا.
وكانت عضو الكونغرس قد قدمت طلب برسالة إلى الوزير ديري، مساء امس
الخميس، تعهدت فيها بقبول مطالب إسرائيل، واحترام القيود المفروضة عليها أثناء
الزيارة ، ووعدت بعدم الترويج للمقاطعة ضد إسرائيل خلال زيارتها.
في ضوء ذلك، قرر الوزير ديري السماح لها بدخول إسرائيل، وأعرب عن
أمله في أن يكون التزامها وزيارتها للأغراض الإنسانية فقط.
وكانت إسرائيل قد قررت أمس منع دخول عضوتي الكونغرس إلهان عمر ورشيدة طليب إلى
أراضيها، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كثيرا ما انتقد
النائبتين، إن السماح لهما بالدخول سيكون إشارة على الضعف الشديد.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
صحيفة صينية تلمح إلى احتمال تدخل "غير عنيف" من قبل بكين في هونغ كونغ
قالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، إنه في حال ما تدخلت بكين لإنهاء
الأزمة التي تشهدها هونغ كونغ، فإن الأمر لن يكون تكرارا لما حدث في ميدان تيانانمن، في إشارة إلى
الأحداث الدامية التي وقعت أثناء فض الاحتجاجات التي قادها الطلاب في العاصمة
الصينية عام 1989.
وقالت الصحيفة المملوكة للدولة، إن الصين أصبحت الآن أكثر قوة ونضجا
، ويمكنها إدارة المواقف المعقدة.
وتشهد هونغ كونغ منذ أسابيع تظاهرات حاشدة لناشطين معارضين لتدخل
الحكومة الصينية في شؤون الجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ عودتها إلى الصين
قبل نحو عقدين.
ناقلة النفط الإيرانية "تستعد لمغادرة جبل طارق تحت اسم جديد"
نقل التليفزيون الإيراني عن مسؤول في هيئة الملاحة البحرية قوله إن
ناقلة النفط الإيرانية التي كانت قد
احتجزت في جبل طارق الشهر الماضي، تستعد للمغادرة والإبحار في مياه البحر المتوسط
رافعة العلم الإيراني وتحت اسم جديد.
وكانت سلطات جبل طارق قد قررت يوم أمس الإفراج عن السفينة غريس 1 رغم
الطلب الأمريكي بعدم الإفراج عنها.
وقال نائب رئيس هيئة الموانئ والملاحة البحرية، جليل إسلامي، إنه
سيتم تغيير اسم ناقلة النفط إلى
"أدريان داريا" وسترفع العلم الإيراني .
وبحسب المسؤول الإيراني فإن السفينة روسية الصنع وكانت ترفع علم بنما
وهي تنقل مليوني برميل من النفط الإيراني عندما تم احتجازها في جبل طارق.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
إسرائيل توافق على طلب عضوة الكونغرس رشيدة طليب زيارة جدتها في الضفة الغربية
قرر وزير الداخلية الاسرائيلي، أرييه ديري، اليوم الجمعة، الموافقة على دخول عضوة الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب في زيارة إنسانية لجدتها البالغة من العمر 90 عامًا.
وكانت عضو الكونغرس قد قدمت طلب برسالة إلى الوزير ديري، مساء امس الخميس، تعهدت فيها بقبول مطالب إسرائيل، واحترام القيود المفروضة عليها أثناء الزيارة ، ووعدت بعدم الترويج للمقاطعة ضد إسرائيل خلال زيارتها.
في ضوء ذلك، قرر الوزير ديري السماح لها بدخول إسرائيل، وأعرب عن أمله في أن يكون التزامها وزيارتها للأغراض الإنسانية فقط.
وكانت إسرائيل قد قررت أمس منع دخول عضوتي الكونغرس إلهان عمر ورشيدة طليب إلى أراضيها، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كثيرا ما انتقد النائبتين، إن السماح لهما بالدخول سيكون إشارة على الضعف الشديد.
صحيفة صينية تلمح إلى احتمال تدخل "غير عنيف" من قبل بكين في هونغ كونغ
قالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، إنه في حال ما تدخلت بكين لإنهاء الأزمة التي تشهدها هونغ كونغ، فإن الأمر لن يكون تكرارا لما حدث في ميدان تيانانمن، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي وقعت أثناء فض الاحتجاجات التي قادها الطلاب في العاصمة الصينية عام 1989.
وقالت الصحيفة المملوكة للدولة، إن الصين أصبحت الآن أكثر قوة ونضجا ، ويمكنها إدارة المواقف المعقدة.
وتشهد هونغ كونغ منذ أسابيع تظاهرات حاشدة لناشطين معارضين لتدخل الحكومة الصينية في شؤون الجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ عودتها إلى الصين قبل نحو عقدين.
ناقلة النفط الإيرانية "تستعد لمغادرة جبل طارق تحت اسم جديد"
نقل التليفزيون الإيراني عن مسؤول في هيئة الملاحة البحرية قوله إن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت قد احتجزت في جبل طارق الشهر الماضي، تستعد للمغادرة والإبحار في مياه البحر المتوسط رافعة العلم الإيراني وتحت اسم جديد.
وكانت سلطات جبل طارق قد قررت يوم أمس الإفراج عن السفينة غريس 1 رغم الطلب الأمريكي بعدم الإفراج عنها.
وقال نائب رئيس هيئة الموانئ والملاحة البحرية، جليل إسلامي، إنه سيتم تغيير اسم ناقلة النفط إلى "أدريان داريا" وسترفع العلم الإيراني .
وبحسب المسؤول الإيراني فإن السفينة روسية الصنع وكانت ترفع علم بنما وهي تنقل مليوني برميل من النفط الإيراني عندما تم احتجازها في جبل طارق.