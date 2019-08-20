احتدام المعارك في خان شيخون و"هيئة تحرير الشام" تقول إنها أعادت التمركز في المدينة

تفيد الأنباء الورادة من اليمن بسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على معسكر قوات الأمن الخاصة التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوب اليمن، وذلك عقب محاصرة المعسكر لساعات.

وذكرت مصادر أن قوات المجلس الانتقالي نشرت قوات معززة بآليات عسكرية متنوعة في أنحاء متفرقة من المدينة.

ووصف معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها، في تغريدات على حسابه في موقع تويترهذا التطور بالخطير، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي يسعى لتفجير الأوضاع، وتحدي دعوات السعودية للحوار التهدئة.