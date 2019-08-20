المجلس الانتقالي الجنوبي فى اليمن يسيطر على معسكر أمني حكومي في أبين
تفيد الأنباء الورادة من اليمن بسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على معسكر قوات الأمن الخاصة التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوب اليمن، وذلك عقب محاصرة المعسكر لساعات.
وذكرت مصادر أن قوات المجلس الانتقالي نشرت قوات معززة بآليات عسكرية متنوعة في أنحاء متفرقة من المدينة.
ووصف معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها، في تغريدات على حسابه في موقع تويترهذا التطور بالخطير، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي يسعى لتفجير الأوضاع، وتحدي دعوات السعودية للحوار التهدئة.
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المجلس الانتقالي الجنوبي فى اليمن يسيطر على معسكر أمني حكومي في أبين
تفيد الأنباء الورادة من اليمن بسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على معسكر قوات الأمن الخاصة التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوب اليمن، وذلك عقب محاصرة المعسكر لساعات.
وذكرت مصادر أن قوات المجلس الانتقالي نشرت قوات معززة بآليات عسكرية متنوعة في أنحاء متفرقة من المدينة.
ووصف معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها، في تغريدات على حسابه في موقع تويترهذا التطور بالخطير، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي يسعى لتفجير الأوضاع، وتحدي دعوات السعودية للحوار التهدئة.
لام تتعهد بفتح "حوار وطني" في هونغ كونغ
تعهدت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام بإفساح المجال لحوار وطني، وذلك بعد شهور من التظاهرات التى تخللها العنف في الجزيرة.
ومن غير الواضح من سيكون أطراف هذا الحوار وما هي آلياته، إلا أن لام قالت إنه سيبدأ فورا.
وأعلنت لام أن تحقيقا مستقلا في مزاعم استخدام الشرطة العنف ضد المتظاهرين سيتم فتحه قريبا .
و أعربت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ عن أملها في أن تكون تظاهرات الأحد الماضي السلمية بداية لاستعادة الهدوء في الجزيرة.
وكانت التظاهرات قد بدأت في هونغ كونغ احتجاجا على مشروع قانون يقضي بتسليم المتهمين إلى الصين لمحاكمتهم، ثم اتسع نطاق مطالب المتظاهرين ليشمل المطالبة بإصلاحات سياسية في الجزيرة.
احتدام المعارك في خان شيخون و"هيئة تحرير الشام" تقول إنها أعادت التمركز في المدينة
تفيد الأنباء الورادة من سوريا باحتدام المعارك بين القوات السورية و فصائل المعارضة في مدينة خان شيخون شمال غرب محافظة إدلب السورية.
يأتى هذا فى وقت تقول فيه هيئة تحرير الشام إن مقاتليها أعادوا التمركز في جنوب المدينة الاستراتيجية وذلك بعد ورود تقارير عن انسحابهم من المنطقة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض و مقره بريطانيا.
وكانت القوات السورية قد فقدت السيطرة على خان شيخون عام 2014، إلا أنها تشن حاليا عملية لاستعادة المدينة.
وإذا تمكنت القوات السورية من السيطرة على المدينة تصبح على بعد كيلو مترين فقط من الطريق الدولي الرئيسي الذي يربط العاصمة دمشق بمحافظات رئيسية.
وبحسب الأنباء تواجه القوات السورية مقاومة شرسة داخل المدينة وعلى تخومها من قبل الفصائل المسلحة.