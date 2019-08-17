حميدتي لبي بي سي سنلتزم بكل حرف في اتفاق تقاسم السلطة في السودان الذي سيوقع اليوم

توفي الممثل الأميركي، بيتر فوندا عن عمر 79 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

وشارك فوندا في كتابة فيلم "إيزي رايدر" وإنتاجه في العام 1969 كما مثل فيه، ورُشح من خلاله لجائزة أوسكار لأفضل سيناريو.

وعرض هذا الفيلم التغيرات الاجتماعية في الولايات المتحدة خلال الستينيات من خلال رحلة شابين على دراجتيهما الناريتين من لوس أنجلوس باتجاه جنوب غرب أميركا.

ورُشح فوندا لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "أوليز غولد" عام 1998 لكنه لم يحصل على الجائزة.

وفوندا ابن الممثل الشهير هنري فوندا وشقيق الناشطة والممثلة جين فوندا.