السودان
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حميدتي لبي بي سي سنلتزم بكل حرف في اتفاق تقاسم السلطة في السودان الذي سيوقع اليوم

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  1. وفاة نجم هوليوود بيتر فوندا عن عمر 79 عاما

    توفي الممثل الأميركي، بيتر فوندا عن عمر 79 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

    وشارك فوندا في كتابة فيلم "إيزي رايدر" وإنتاجه في العام 1969 كما مثل فيه، ورُشح من خلاله لجائزة أوسكار لأفضل سيناريو.

    وعرض هذا الفيلم التغيرات الاجتماعية في الولايات المتحدة خلال الستينيات من خلال رحلة شابين على دراجتيهما الناريتين من لوس أنجلوس باتجاه جنوب غرب أميركا.

    ورُشح فوندا لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "أوليز غولد" عام 1998 لكنه لم يحصل على الجائزة.

    وفوندا ابن الممثل الشهير هنري فوندا وشقيق الناشطة والممثلة جين فوندا.

    فوندا
    Copyright: Getty Images
    Image caption: فوندا رُشح لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "أوليز غولد" عام 1998 لكنه لم يحصل على الجائزة

  2. تجدد التظاهرات في هونغ كونغ للأسبوع الـ 11 على التوالي

    تظاهر مئات المعلمين في هونغ كونغ تضامنا مع الناشطين المؤيدين للديمقراطية، وذلك في بداية الأسبوع الحادي عشر من الاحتجاجات المتواصلة في هونغ كونغ.

    ورفع المعلمون شعار "حماية الجيل القادم"، وتوجهوا إلى مقر الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام.

    وبدأت الاحتجاجات قبل أسابيع لرفض مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين لمحاكمتهم في الصين، ثم اتسعت التظاهرات للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

    المعلمون
    Copyright: Getty Images
    Image caption: المعلمون رفعوا شعار "حماية الجيل القادم"، وتوجهوا إلى مقر الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام

  3. حميدتي: المجلس العسكري الانتقالي فى السودان سيلتزم بكل حرف اتفاق تقاسم السلطة مع المعارضة

    تعهد العضو البارز في المجلس العسكري الانتقالي فى السودان محمد حمدان دقلو- حميدتي- بأن يلتزم المجلس بكل حرف في اتفاق تقاسم السلطة المبرم مع المعارضة.

    وقال حميدتي لبي بي سي، إن المجلس سيطبق الاتفاق بإخلاص وسيدعمه.

    و يهدف الاتفاق الذى سيتم التوقيع عليه خلال ساعات لإنهاء المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ ديمسبر/ كانون الأول الماضي، والتى أسفرت عن عزل الرئيس السابق عمر حسن البشير في أبريل /نيسان الماضي.

    ويوقع قادة المجلس العسكري الانتقالي وممثلو المعارضة رسميا على وثيقتين دستورية وسياسية تنظمان مرحلة انتقالية تستمر لثلاث سنوات.

    وسيقوم مجلس السيادة، وهو يضم مدنيين وعسكريين، بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

    وينص الاتفاق على استمرار تقاسم السلطة لمدة 39 شهران يتولى شخصية عسكرية رئاسة مجلس السيادة لمدة 21 شهرا تليها شخصية مدنية لمدة الـ 18 شهرا المتبقية.

    اتفاق تقاسم السلطة في السودان
    Copyright: EPA
    Image caption: اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان والمعارضة على تقاسم السلطة في المرحلة الانتقالية لمدة 39 شهرا
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