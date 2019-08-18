مقتل ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين "أثناء محاولتهم التسلل من غزة"، وبريطانيا قد "تشهد أزمة في السلع الأساسية" مع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

تجمع عشرات الآلاف من الناشطين في منتزه بهونغ كونغ للمشاركة في تظاهرة جديدة للمطالبة بالديمقراطية رغم التحذيرات التي اطلقتها الحكومة الصينية.

وكانت شرطة الجزيرة قد سمحت بالتظاهرة داخل منتزه فيكتوريا لكن لم تسمح بخروج مسيرات خارج الحديقة.

وتشهد هونغ كونغ منذ أكثر من شهرين تظاهرات حاشدة للتنديد بتدخل الحكومة الصينية في شؤون الجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ عودتها للصين قبل نحو عقدين.