مقتل ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين "أثناء محاولتهم التسلل من غزة"، وبريطانيا قد "تشهد أزمة في السلع الأساسية" مع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

تجمع عشرات
الآلاف من الناشطين في منتزه بهونغ كونغ للمشاركة في تظاهرة جديدة للمطالبة
بالديمقراطية رغم التحذيرات التي اطلقتها الحكومة الصينية.
وكانت شرطة الجزيرة قد
سمحت بالتظاهرة داخل منتزه فيكتوريا لكن لم تسمح بخروج مسيرات خارج الحديقة.
وتشهد هونغ كونغ منذ
أكثر من شهرين تظاهرات حاشدة للتنديد بتدخل الحكومة الصينية في شؤون الجزيرة التي
تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ عودتها للصين قبل نحو عقدين.
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تقارير صحفية: بريطانيا قد تشهد أزمة في امدادات الأغذية والدواء في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
كشفت وثائق
مسربة نشرتها صحيفة صنداي تايمز البريطانية عن أن بريطانيا قد تشهد أزمة في
امدادات الأغذية والدواء والوقود في حال ما جاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (
بريكست) دون التوصل إلى اتفاق مع الكتلة الاوروبية.
كما تنبأت الوثائق
بحالة من الفوضى في الموانئ والطرق الرئيسية مع بدء العمل بنقاط التفتيش الجمركية
بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
من جهتها قالت مصادر
حكومية لبي بي سي إنها لا تتوقع مثل هذا السيناريو.
وكان رئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون قد تعهد بإتمام خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بنهاية
شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل سواء تم الأمر باتفاق مع بروكسيل أو لا.
مقتل ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي "أثناء محاولتهم التسلل من غزة"
قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش
الإسرائيلي.
من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن قواته اشتبكت مع مجموعة مسلحة، حاولت التسلل من منطقة بين حانون شمال قطاع غزة
وأنها قتلت خمسة من أفراد المجموعة
وبحسب
بيان الجيش الإسرائيلي فإن المسلحين كانوا أعضاء في سرايا القدس التي تتبع حركة الجهاد الإسلامي.
هذا
وقد وقعت الحادثة في أعقاب إطلاق ثلاثة صواريخ على جنوب إسرائيل.
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عشرات الآلاف يتظاهرون في منتزه بقلب هونغ كونغ
تجمع عشرات الآلاف من الناشطين في منتزه بهونغ كونغ للمشاركة في تظاهرة جديدة للمطالبة بالديمقراطية رغم التحذيرات التي اطلقتها الحكومة الصينية.
وكانت شرطة الجزيرة قد سمحت بالتظاهرة داخل منتزه فيكتوريا لكن لم تسمح بخروج مسيرات خارج الحديقة.
وتشهد هونغ كونغ منذ أكثر من شهرين تظاهرات حاشدة للتنديد بتدخل الحكومة الصينية في شؤون الجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ عودتها للصين قبل نحو عقدين.
تقارير صحفية: بريطانيا قد تشهد أزمة في امدادات الأغذية والدواء في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
كشفت وثائق مسربة نشرتها صحيفة صنداي تايمز البريطانية عن أن بريطانيا قد تشهد أزمة في امدادات الأغذية والدواء والوقود في حال ما جاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ( بريكست) دون التوصل إلى اتفاق مع الكتلة الاوروبية.
كما تنبأت الوثائق بحالة من الفوضى في الموانئ والطرق الرئيسية مع بدء العمل بنقاط التفتيش الجمركية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
من جهتها قالت مصادر حكومية لبي بي سي إنها لا تتوقع مثل هذا السيناريو.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تعهد بإتمام خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل سواء تم الأمر باتفاق مع بروكسيل أو لا.
مقتل ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي "أثناء محاولتهم التسلل من غزة"
قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي.
من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن قواته اشتبكت مع مجموعة مسلحة، حاولت التسلل من منطقة بين حانون شمال قطاع غزة وأنها قتلت خمسة من أفراد المجموعة
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن المسلحين كانوا أعضاء في سرايا القدس التي تتبع حركة الجهاد الإسلامي.
هذا وقد وقعت الحادثة في أعقاب إطلاق ثلاثة صواريخ على جنوب إسرائيل.