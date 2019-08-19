دمشق تتحدث عن دعم عسكري تركي "لإرهابيي النصرة" في خان شيخون، وأمير الكويت "تعافى من عارض صحي ألم به"

دمشق: دعم عسكري تركي "لإرهابيي النصرة" في خان شيخون
نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن آليات تركية محملة بالذخائر والاسلحة والوسائط المادية اجتازت الحدود ودخلت بلدة خان شيخون "لدعم إرهابيي النصرة"، في إشارة إلى مسلحي المعارضة الذين يسيطرون على المدينة الواقعة في محافظة إدلب.
وكانت التقارير الواردة من شمال غرب سوريا قد أشارت في وقت سابق إلى أن الجيش السوري دخل ضواحي المدينة الاستراتيجية.
أمير الكويت "تعافى من عارض صحي ألم به"
قالت وكالة الأنباء
الكويتية إن أمير البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح، "تعافى من العارض الصحي
الذي تعرضه له، وإنه الآن في حالة صحية طيبة".
ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري
بالإنابة محمد ضيف الله شرار قوله إن الشيخ صباح الذي يبلغ عمره 90 عاما أجرى
فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة.
مصادر في المعارضة السودانية: المجلس السيادي لن يؤدي اليمين الدستورية اليوم
قالت مصادر في تجمع للمعارضة السودانية إنهم في حاجة لمزيد من الوقت للتشاور بشأن المرشحين المدنيين لعضوية المجلس السيادي، الذي من المفترض أن يشارك في حكم البلاد خلال السنوات المقبلة.
وبحسب أعضاء في تحالف قوى الحرية والتغيير، فإن المجلس لن يؤدي اليمين الدستورية اليوم كما كان مقرراً، حيث أن التجمع سيبحث عن بديل لأحد المرشحين المدنيين الخمسة الذي اعتذر عن المشاركة في المجلس السيادي.
وكان طه عثمان اسحق قد قال إن عضويته في تجمع المدنيين تحول دون مشاركته في المجلس، حيث أن التجمع قد تعهد في السابق بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية بمستوييها السيادي والتنفيذي.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
دمشق: دعم عسكري تركي "لإرهابيي النصرة" في خان شيخون
نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن آليات تركية محملة بالذخائر والاسلحة والوسائط المادية اجتازت الحدود ودخلت بلدة خان شيخون "لدعم إرهابيي النصرة"، في إشارة إلى مسلحي المعارضة الذين يسيطرون على المدينة الواقعة في محافظة إدلب.
وكانت التقارير الواردة من شمال غرب سوريا قد أشارت في وقت سابق إلى أن الجيش السوري دخل ضواحي المدينة الاستراتيجية.
أمير الكويت "تعافى من عارض صحي ألم به"
قالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح، "تعافى من العارض الصحي الذي تعرضه له، وإنه الآن في حالة صحية طيبة".
ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار قوله إن الشيخ صباح الذي يبلغ عمره 90 عاما أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة.
مصادر في المعارضة السودانية: المجلس السيادي لن يؤدي اليمين الدستورية اليوم
قالت مصادر في تجمع للمعارضة السودانية إنهم في حاجة لمزيد من الوقت للتشاور بشأن المرشحين المدنيين لعضوية المجلس السيادي، الذي من المفترض أن يشارك في حكم البلاد خلال السنوات المقبلة.
وبحسب أعضاء في تحالف قوى الحرية والتغيير، فإن المجلس لن يؤدي اليمين الدستورية اليوم كما كان مقرراً، حيث أن التجمع سيبحث عن بديل لأحد المرشحين المدنيين الخمسة الذي اعتذر عن المشاركة في المجلس السيادي.
وكان طه عثمان اسحق قد قال إن عضويته في تجمع المدنيين تحول دون مشاركته في المجلس، حيث أن التجمع قد تعهد في السابق بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية بمستوييها السيادي والتنفيذي.