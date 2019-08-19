دمشق تتحدث عن دعم عسكري تركي "لإرهابيي النصرة" في خان شيخون، وأمير الكويت "تعافى من عارض صحي ألم به"

قالت مصادر في تجمع للمعارضة السودانية إنهم في حاجة لمزيد من الوقت للتشاور بشأن المرشحين المدنيين لعضوية المجلس السيادي، الذي من المفترض أن يشارك في حكم البلاد خلال السنوات المقبلة.

وبحسب أعضاء في تحالف قوى الحرية والتغيير، فإن المجلس لن يؤدي اليمين الدستورية اليوم كما كان مقرراً، حيث أن التجمع سيبحث عن بديل لأحد المرشحين المدنيين الخمسة الذي اعتذر عن المشاركة في المجلس السيادي.

وكان طه عثمان اسحق قد قال إن عضويته في تجمع المدنيين تحول دون مشاركته في المجلس، حيث أن التجمع قد تعهد في السابق بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية بمستوييها السيادي والتنفيذي.