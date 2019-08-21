الرئيس الفنزويلي
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محادثات بين ممثلين عن الرئيس الفنزويلي وإدارة ترامب، ومحكمة أسترالية تؤيد حكم إدانة كاردينال بارز بالاعتداء الجنسي على طفلين

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  1. محكمة أسترالية ترفض استئناف مسؤول سابق بالفاتيكان على إدانته بالاعتداء الجنسي على طفلين في أستراليا

    خسر الكاردينال الكاثوليكي جورج بيل دعوى الاستئناف التي تقدم بها ضد الحكم الصادر بإدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على طفلين في أستراليا.

    وكان محكمة استرالية قد أدانت في ديسمبر/ كانول أول الماضي وزير الخزانة السابق في الفاتيكان بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلين في تسعينيات القرن الماضي ليكون أبرز مسؤول بالكنيسة الكاثوليكية يدان بتهمة انتهاك جنسي.

    ويقضي الكاردينال بيل حاليا عقوبة السجن لمدة ستة أعوام.

    الكاردينال بيل
    Copyright: Getty Images
    Image caption: يقضي الكاردينال بيل حاليا عقوبة السجن لمدة ستة أعوام

  2. محادثات بين ممثلين عن الرئيس الفنزويلي وإدارة ترامب

    أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو صحة التقارير التي تحدثت عن قيام مسؤولين في حكومته بإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وقال مادورو في خطاب متلفز إن المحادثات مستمرة منذ أشهر بموافقته.

    من جهته اكتفى ترامب بالقول إن محادثات على مستوى عال جرت بين الطرفين.

    وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن أن أحد المسؤولين الحكوميين البارزين كان يتفاوض في واشنطن حول تخلي مادورو عن الحكم.

    وفرضت الولايات المتحدة في نيسان/ابريل الماضي حظرا نفطيا على فنزويلا لتعزيز الضغط على مادورو لإجباره على الرحيل.

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