محادثات بين ممثلين عن الرئيس الفنزويلي وإدارة ترامب، ومحكمة أسترالية تؤيد حكم إدانة كاردينال بارز بالاعتداء الجنسي على طفلين

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو صحة التقارير التي تحدثت عن قيام مسؤولين في حكومته بإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مادورو في خطاب متلفز إن المحادثات مستمرة منذ أشهر بموافقته.

من جهته اكتفى ترامب بالقول إن محادثات على مستوى عال جرت بين الطرفين.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن أن أحد المسؤولين الحكوميين البارزين كان يتفاوض في واشنطن حول تخلي مادورو عن الحكم.

وفرضت الولايات المتحدة في نيسان/ابريل الماضي حظرا نفطيا على فنزويلا لتعزيز الضغط على مادورو لإجباره على الرحيل.