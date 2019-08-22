دمشق تعلن عن فتح "معبر إنساني" لخروج السكان من مناطق المعارضة، وإعدام رجل في تكساس بعد 21 عاما من جريمة قتل

أصدر عدد من البنوك العالمية في هونغ كونغ إعلانات في الجرائد المحلية تحث على وضع حد سلمي للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في الجزيرة.

وتجنبت البنوك، التي من بينها بنك إتش اس بي سي البريطاني، توجيه اللوم للمحتجين، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء انهيار النظام الاجتماعي على خلفية الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث.

وكان لي كا شينغ، رجل الأعمال الأكثر ثراءاً في هونغ كونغ، قد موَّل إعلانات مماثلة، الأسبوع الماضي.

وفي حين تتوافر مؤشرات عدة على الأثر السلبي للاحتجاجات على مجال الأعمال في البلاد؛ إلا أن قلة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة، وإصرار المتظاهرين على مواصلة احتجاجاتهم لا تبشر بقرب انتهاء الأزمة السياسية التي وُصفت بأنها الأسوأ منذ عقود.