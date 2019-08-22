دمشق تعلن عن فتح "معبر إنساني" لخروج السكان من مناطق المعارضة، وإعدام رجل في تكساس بعد 21 عاما من جريمة قتل

مصارف عالمية تدعو لإنهاء الاحتجاجات في هونغ كونغ لأثرها السلبي على مجال الأعمال
أصدر عدد من البنوك العالمية في هونغ كونغ إعلانات في الجرائد المحلية تحث على وضع حد سلمي للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في الجزيرة.
وتجنبت البنوك، التي من بينها بنك إتش اس بي سي البريطاني، توجيه اللوم للمحتجين، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء انهيار النظام الاجتماعي على خلفية الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث.
وكان لي كا شينغ، رجل الأعمال الأكثر ثراءاً في هونغ كونغ، قد موَّل إعلانات مماثلة، الأسبوع الماضي.
وفي حين تتوافر مؤشرات عدة على الأثر السلبي للاحتجاجات على مجال الأعمال في البلاد؛ إلا أن قلة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة، وإصرار المتظاهرين على مواصلة احتجاجاتهم لا تبشر بقرب انتهاء الأزمة السياسية التي وُصفت بأنها الأسوأ منذ عقود.
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"اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون": الكلمات الأخيرة لأمريكي أعدم بعد 21 عاماً من ارتكابه جريمة قتل
نفذت
سلطات ولاية تكساس الأمريكية حكم الإعدام بحق رجل تمت إدانته بقتل طالبة، كانت تبلغ
من العمر 19 عاما، في سنة 1998، رغم تمسكه بنفي ارتكاب الجريمة.
وتم
إعدام لاري سورينجين، 48 عاما، بالحقنة المميتة تنفيذا للحكم الذي صدر عام 2000، وقضى
بإدانته باختطاف واغتصاب وقتل ميليسا تروتر.
وكان
سورينجين قد قال إن سلطات التحقيق تجاهلت أدلة كان من الممكن أن تبرئه.
وكانت
كلمات سورينجين الأخيرة قبل إعدامه "إلهي اغفر لهم فإنهم لا يعلمون ما يفعلون"
إلا
أن ممثلي الادعاء شددوا على اقتناعهم "بالأدلة الكثيرة" التي استخدمت في
إدانته.
دمشق تعلن عن فتح "معبر إنساني" للسماح للمدنيين بالخروج من مناطق سيطرة المعارضة
أفادت
وكالة الأنباء الرسمية السورية نقلا عن
مسؤول حكومي بأن السلطات الحكومية قررت فتح " معبر إنساني" للسماح بسكان
عدة مناطق في شمال غربي البلاد من الخروج من المدن والبلدات والقرى الخاضعة لسيطرة
مسلحي المعارضة.
ونقلت
الوكالة عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين
القول بإن الممر الإنساني سيكون في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي، وأن الجيش
السوري سيشرف على خروج المواطنين من المناطق الخاضعة لسيطرة "الإرهابيين"
في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.
وكانت الجيش السوري مدعوما
بالقوات الروسية قد تمكن من تحقيق الكثير من التقدم في إدلب أخر معاقل المعارضة
المسلحة بالبلاد وكان أخرها إلحاق الهزيمة بالمسلحين في خان شيخون.
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مصارف عالمية تدعو لإنهاء الاحتجاجات في هونغ كونغ لأثرها السلبي على مجال الأعمال
أصدر عدد من البنوك العالمية في هونغ كونغ إعلانات في الجرائد المحلية تحث على وضع حد سلمي للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في الجزيرة.
وتجنبت البنوك، التي من بينها بنك إتش اس بي سي البريطاني، توجيه اللوم للمحتجين، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء انهيار النظام الاجتماعي على خلفية الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث.
وكان لي كا شينغ، رجل الأعمال الأكثر ثراءاً في هونغ كونغ، قد موَّل إعلانات مماثلة، الأسبوع الماضي.
وفي حين تتوافر مؤشرات عدة على الأثر السلبي للاحتجاجات على مجال الأعمال في البلاد؛ إلا أن قلة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة، وإصرار المتظاهرين على مواصلة احتجاجاتهم لا تبشر بقرب انتهاء الأزمة السياسية التي وُصفت بأنها الأسوأ منذ عقود.
"اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون": الكلمات الأخيرة لأمريكي أعدم بعد 21 عاماً من ارتكابه جريمة قتل
نفذت سلطات ولاية تكساس الأمريكية حكم الإعدام بحق رجل تمت إدانته بقتل طالبة، كانت تبلغ من العمر 19 عاما، في سنة 1998، رغم تمسكه بنفي ارتكاب الجريمة.
وتم إعدام لاري سورينجين، 48 عاما، بالحقنة المميتة تنفيذا للحكم الذي صدر عام 2000، وقضى بإدانته باختطاف واغتصاب وقتل ميليسا تروتر.
وكان سورينجين قد قال إن سلطات التحقيق تجاهلت أدلة كان من الممكن أن تبرئه.
وكانت كلمات سورينجين الأخيرة قبل إعدامه "إلهي اغفر لهم فإنهم لا يعلمون ما يفعلون"
إلا أن ممثلي الادعاء شددوا على اقتناعهم "بالأدلة الكثيرة" التي استخدمت في إدانته.
دمشق تعلن عن فتح "معبر إنساني" للسماح للمدنيين بالخروج من مناطق سيطرة المعارضة
أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية نقلا عن مسؤول حكومي بأن السلطات الحكومية قررت فتح " معبر إنساني" للسماح بسكان عدة مناطق في شمال غربي البلاد من الخروج من المدن والبلدات والقرى الخاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة.
ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين القول بإن الممر الإنساني سيكون في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي، وأن الجيش السوري سيشرف على خروج المواطنين من المناطق الخاضعة لسيطرة "الإرهابيين" في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.
وكانت الجيش السوري مدعوما بالقوات الروسية قد تمكن من تحقيق الكثير من التقدم في إدلب أخر معاقل المعارضة المسلحة بالبلاد وكان أخرها إلحاق الهزيمة بالمسلحين في خان شيخون.