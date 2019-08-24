إطلاق نار على حافلة سياحية بالبتراء الأردنية، وإضراب لطياري الخطوط الجوية البريطانية يتسبب في إلغاء رحلاتها ل5 أيام

قضت محكمة سودانية في الخرطوم، اليوم، بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى يوم السبت الموافق 31 من أغسطس/آب الجاري، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاما.

وانتهت منذ قليل، الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير في تهم بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووجهت للبشير، في وقت سابق من مايو/آيار المنصرم، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه.