إطلاق نار على حافلة سياحية بالبتراء الأردنية، وإضراب لطياري الخطوط الجوية البريطانية يتسبب في إلغاء رحلاتها ل5 أيام

قضت\nمحكمة سودانية في الخرطوم، اليوم، بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر\nالبشير، إلى يوم السبت الموافق 31 من أغسطس/آب الجاري، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت\n30 عاما. وانتهت\nمنذ قليل، الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير في تهم بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة. ووجهت للبشير، في وقت سابق من مايو/آيار المنصرم، اتهامات\nبالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه.
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بواسطة سلمى عمارة
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عاجلالسودان: تأجيل محاكمة البشير في قضية "الثراء الحرام"
قضت محكمة سودانية في الخرطوم، اليوم، بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى يوم السبت الموافق 31 من أغسطس/آب الجاري، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاما.
وانتهت منذ قليل، الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير في تهم بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ووجهت للبشير، في وقت سابق من مايو/آيار المنصرم، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه.
عاجلالأردن: إطلاق نار على حافلة سياحية بالبتراء
أفادت وسائل إعلام أردنية بأن مجهولين أطلقوا النار على حافلة كانت تقل مرشدين سياحيين من وادي موسى إلى مدينة البتراء.
وقال مصدر أمني إن الهجوم ألحق أضراراً مادية بالحافلة التابعة لسلطة إقليم البتراء، في حين لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث.
إضراب لطياري الخطوط الجوية البريطانية يتسبب في إلغاء رحلاتها ل5 أيام في سبتمبر
أعلن طيارو شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" إضراباً عن العمل لثلاثة أيام في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتسبب الإضراب المزمع أيام التاسع، والعاشر، والسابع والعشرين من الشهر المقبل، في إلغاء جميع رحلات على الخطوط الجوية البريطانية لخمسة أيام كاملة.
وتلقى عدد من العملاء، ليل أمس، رسائل تفيد بإلغاء رحلات طيرانهم المقررة يومي الثامن والثاني عشر من الشهر المقبل، رغم إعلان اتحاد الطيارين البريطاني الإضراب لثلاثة أيامٍ فقط.
وكانت شركة "بريتش إيرويز" قد خسرت، نهاية الشهر الماضي، قضية أمام محكمة الاستئناف، حين سعت لمنع الطيارين قانونيا من الإضراب في مطاري "هيثرو" و"غاتويك" الدوليين في لندن.
ويطالب اتحاد الطيارين الشركة بزيادة أجور الطيارين، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، في حين تتهم الشركة اتحاد الطيارين بأنه "يحبط خطط عشرات الآلاف من الزبائن بإضرابه غير المبرر".
عاجلمقتل 23 شخصاً وإصابة العشرات في اشتباكات قبلية بمدينة بورتسودان
قتل ثلاثة وعشرون شخصا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون إثر تجدد الاشتباكات، لليوم الثالث على التوالي، بين قبيلتي النوبة والبني عامر بمدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وفقا لمصادر محلية.
ورغم أن وفداً من المجلس السيادي زار بورتسودان، أمس، في مسعى للصلح بين القبيلتين، إلا أن الاشتباكات عادت وتجددت مرة أخرى.
وفي تغريدة له على تويتر، قال القيادي بتحالف إعلان الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، إن وفدا من الحرية والتغيير سيتوجه إلى بورتسودان غداً في محاولة لاقناع القبيلتين بوقف العنف.