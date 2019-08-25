الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطار أبها وقاعدة خميس مشيط في السعودية، وأول قمة بين ترامب وجونسون

شارك عشرات الآلاف من لاجئي روهينجا في مسيرة داخل مخيم في بنغلاديش لإحياء الذكرى الثانية منذ نزوحهم من ديارهم بسبب حملة القمع العسكرية العنيفة في ميانمار.

ورفع عدد من المشاركين في المسيرة لافتات تندد "بالإبادة الجماعية".

وكانت محاولات السلطات البنجلاديشية إعادة عدد من اللاجئين إلى منازلهم قد باءت بالفشل بعد أن لم يستقل أي من اللاجئين الحافلات التي كان من المفترض أن تنقلهم إلى ميانمار.