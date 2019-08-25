الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطار أبها وقاعدة خميس مشيط في السعودية، وأول قمة بين ترامب وجونسون

شارك عشرات الآلاف من\nلاجئي روهينجا في مسيرة داخل مخيم في بنغلاديش لإحياء الذكرى الثانية منذ نزوحهم\nمن ديارهم بسبب حملة القمع العسكرية العنيفة في ميانمار. ورفع عدد من المشاركين\nفي المسيرة لافتات تندد "بالإبادة الجماعية". وكانت محاولات السلطات\nالبنجلاديشية إعادة عدد من اللاجئين إلى منازلهم قد باءت بالفشل بعد أن لم يستقل\nأي من اللاجئين الحافلات التي كان من المفترض أن تنقلهم إلى ميانمار.
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مسيرة للاجئي روهينجا للتنديد "بالإبادة الجماعية"
شارك عشرات الآلاف من لاجئي روهينجا في مسيرة داخل مخيم في بنغلاديش لإحياء الذكرى الثانية منذ نزوحهم من ديارهم بسبب حملة القمع العسكرية العنيفة في ميانمار.
ورفع عدد من المشاركين في المسيرة لافتات تندد "بالإبادة الجماعية".
وكانت محاولات السلطات البنجلاديشية إعادة عدد من اللاجئين إلى منازلهم قد باءت بالفشل بعد أن لم يستقل أي من اللاجئين الحافلات التي كان من المفترض أن تنقلهم إلى ميانمار.
ترامب: جونسون هو الشخص المناسب لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش قمة الدول السبعة الكبرى التي تجرى في فرنسا.
وناقش الزعيمان فرص إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين بعد أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي .
وقال الرئيس ترامب إن من الممكن ان يتم ا اتمام الاتفاقية التجارية بسرعة وأن ترامب هو الرجل المناسب لاتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطار أبها وقاعدة خميس مشيط في السعودية
قالت وسائل إعلام موالية لحركة أنصار الله الحوثية باليمن إن مسلحي الحركة استهدفوا بطائرات مسيرة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط الجوية بالسعودية.
ونقلت قناة المسيرة عن مسؤول بالحركة قوله إن الطائرات المسيرة هاجمت أبراج المراقبة بالموقعين في جنوب غرب المملكة.
ولم يصدر أي تعلق بعد من الرياض التي تقود تحالفا في اليمن لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد مسلحي الحركة الحوثية.
وصعد الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء هجماتهم على أهداف في السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية.