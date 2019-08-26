أنباء عن غارة إسرائيلية على فصيل فلسطيني في لبنان، وتراجع قياسي للعملة الصينية

قال\nالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن العاصمة الجديدةللبلاد ستكون في جزيرة بورنيو بإقليم شرق\nكاليمنتان وتعاني\nالعاصمة الحالية، جاكرتا، بسبب موقعها حيث تمتد المدينة فوق أراضي مستنقعات. وتغرق\nالمياه أجزاء عدة من جاكرتا، التي يسكنها نحو 10 ملايين نسمة. هذا\nولم يكشف بعد عن اسم العاصمة الجديدة.
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تحديد موقع العاصمة الجديدة لإندونيسيا
قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن العاصمة الجديدةللبلاد ستكون في جزيرة بورنيو بإقليم شرق كاليمنتان
وتعاني العاصمة الحالية، جاكرتا، بسبب موقعها حيث تمتد المدينة فوق أراضي مستنقعات.
وتغرق المياه أجزاء عدة من جاكرتا، التي يسكنها نحو 10 ملايين نسمة.
هذا ولم يكشف بعد عن اسم العاصمة الجديدة.
طهران تبيع حمولة ناقلة النفط التي كانت قد احتجزت في جبل طارق
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بأن طهران باعت حمولة ناقلة النفط التي كانت احتجزت في الشهر الماضي في جبل طارق قبل أن يتم الإفراج عنها في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأشار علي ربيعي إلى أن تحديد الجهة التي ستقصدها ناقلة النفط أدريان داريا 1 - والتي كانت تحمل في السابق اسم بغريس 1 - سيكون بيد مشتري حمولة النفط والذي لم يتم الكشف عن هويته.
تراجع قياسي لقيمة العملة الصينية وسط مخاوف من تنامي الحرب التجارية بين واشنطن وبكين
تراجعت قيمة العملة الصينية، يوان، أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008 ، وذلك بالتزامن مع تنامي المخاوف حيال زيادة حدة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
كذلك شهدت أسواق المال الآسيوية تراجعا كبيرا مع القلق من أن الحرب التجارية قد تدفع اقتصاد العالم إلى حالة من الكساد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الصين قد طلبت استئناف المفاوضات التجارية مع إدارته، فيما اعتبره مراقبون محاولة من قبل الإدارة الأمريكية لطمأنة الأسواق العالمية.
أنباء عن غارة إسرائيلية على فصيل فلسطيني موال لدمشق في لبنان
تفيد التقارير الواردة من لبنان بتعرض مواقع عسكرية تابعة لفصيل فلسطيني موال للحكومة السورية لغارات جوية إسرائيلية.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية فإن ثلاث غارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في بلدة قوساياK بالقرب من الحدود مع سوريا.
هذا وقد لم يصدر أي تعليق بعد من قبل الجيش الإسرائيلي.
تأتي هذه التطورات غداة سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية على معقل لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت.