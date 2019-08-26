أنباء عن غارة إسرائيلية على فصيل فلسطيني في لبنان، وتراجع قياسي للعملة الصينية

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بأن طهران باعت حمولة ناقلة النفط التي كانت احتجزت في الشهر الماضي في جبل طارق قبل أن يتم الإفراج عنها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأشار علي ربيعي إلى أن تحديد الجهة التي ستقصدها ناقلة النفط أدريان داريا 1 - والتي كانت تحمل في السابق اسم بغريس 1 - سيكون بيد مشتري حمولة النفط والذي لم يتم الكشف عن هويته.