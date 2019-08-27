غابات الأمازون
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روحاني يدعو واشنطن إلى رفع الحظر، والبرازيل ترفض عرضا دوليا للمساعدة في مواجهة حرائق الأمازون

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  1. روحاني: على واشنطن أن تقوم بالخطوة الأولى وتلغي الحظر

    حث الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة على اتخاذ الخطوة الأولى في طريق الحوار بين البلدين وذلك برفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.

    وجاء حديث روحاني غداة تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه مستعد للقاء نظيره الإيراني في حال ما تهيأت الظروف المناسبة لذلك.

    إلا أن الرئيس الإيراني قال إنه لن يحدث أي تطور ايجابي في العلاقة بين طهران واشنطن من دون الغاء الحظر، معتبرا أن مفتاح التطور في هذا المجال هو بيد واشنطن.

    روحاني
    Copyright: Getty Images

  2. حرائق غابات الأمازون: البرازيل ترفض عرض الدول السبع لتقديم المساعدة

    قالت الحكومة البرازيلية إنها سترفض العرض الذي تقدمت به الدول السبع الكبرى بتقديم نحو 20 مليون دولار أمريكي لمساعدتها في مواجهة حرائق الأمازون.

    هذا ولم يكشف المسؤولون البرازيليون عن أسباب رفض العرض، رغم الترحيب المبدئي الذي أبداه وزير البيئة.

    وكان الرئيس البرازيلي، يائير بولسينارو، قد شكك في الدوافع وراء الأمر، متهما فرنسا بالتعامل مع بلاده بمنطق استعماري.

    وجاء هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع البرازيلي إن الحرائق لم تخرج عن نطاق السيطرة.

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