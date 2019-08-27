روحاني يدعو واشنطن إلى رفع الحظر، والبرازيل ترفض عرضا دوليا للمساعدة في مواجهة حرائق الأمازون

قالت الحكومة البرازيلية إنها سترفض العرض الذي تقدمت به الدول السبع الكبرى بتقديم نحو 20 مليون دولار أمريكي لمساعدتها في مواجهة حرائق الأمازون.

هذا ولم يكشف المسؤولون البرازيليون عن أسباب رفض العرض، رغم الترحيب المبدئي الذي أبداه وزير البيئة.

وكان الرئيس البرازيلي، يائير بولسينارو، قد شكك في الدوافع وراء الأمر، متهما فرنسا بالتعامل مع بلاده بمنطق استعماري.

وجاء هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع البرازيلي إن الحرائق لم تخرج عن نطاق السيطرة.