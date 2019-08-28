ترحيل طالب فلسطيني من الولايات المتحدة بسبب "منشورات أصدقائه السياسية" على فيسبوك وتويتر، وشقيق ولي عهد السعودية في واشنطن وسط أنباء عن وساطة أمريكية لإنهاء حرب اليمن

وصل شقيق ولي العهد السعودي ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مساء الثلاثاء إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الزيارة ستركز على الوضع الراهن في اليمن وسط تقارير صحفية أمريكية عن إطلاق مفاوضات سرية بين السعودية وجماعة الحوثي لإنهاء الحرب الدائرة منذ أربع سنوات.

وسيلتقي اليوم الأمير خالد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس أن الولايات المتحدة تتوسط حاليا لعقد مفاوضات سرية بين السعودية وقيادات حوثية في سلطنة عمان لوقف الحرب في اليمن.

ويواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معارضة كبيرة من نواب جمهوريين وديمقراطيين بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن. واستخدم ترامب الفيتو ضد قرار في الكونغرس يدعوه لوقف بيع أسلحة إلى السعودية.