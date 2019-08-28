ترحيل طالب فلسطيني من الولايات المتحدة بسبب "منشورات أصدقائه السياسية" على فيسبوك وتويتر، وشقيق ولي عهد السعودية في واشنطن وسط أنباء عن وساطة أمريكية لإنهاء حرب اليمن

وصل شقيق ولي العهد السعودي ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مساء الثلاثاء إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية. وقال مسؤولون أمريكيون إن الزيارة ستركز على الوضع الراهن في اليمن وسط تقارير صحفية أمريكية عن إطلاق مفاوضات سرية بين السعودية وجماعة الحوثي لإنهاء الحرب الدائرة منذ أربع سنوات. وسيلتقي اليوم الأمير خالد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس أن الولايات المتحدة تتوسط حاليا لعقد مفاوضات سرية بين السعودية وقيادات حوثية في سلطنة عمان لوقف الحرب في اليمن. ويواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معارضة كبيرة من نواب جمهوريين وديمقراطيين بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن. واستخدم ترامب الفيتو ضد قرار في الكونغرس يدعوه لوقف بيع أسلحة إلى السعودية.
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بواسطة أحمد ماهر و نغم قاسم
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شقيق ولي عهد السعودية في واشنطن وسط أنباء عن وساطة أمريكية لإنهاء حرب اليمن
وصل شقيق ولي العهد السعودي ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مساء الثلاثاء إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الزيارة ستركز على الوضع الراهن في اليمن وسط تقارير صحفية أمريكية عن إطلاق مفاوضات سرية بين السعودية وجماعة الحوثي لإنهاء الحرب الدائرة منذ أربع سنوات.
وسيلتقي اليوم الأمير خالد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس أن الولايات المتحدة تتوسط حاليا لعقد مفاوضات سرية بين السعودية وقيادات حوثية في سلطنة عمان لوقف الحرب في اليمن.
ويواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معارضة كبيرة من نواب جمهوريين وديمقراطيين بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن. واستخدم ترامب الفيتو ضد قرار في الكونغرس يدعوه لوقف بيع أسلحة إلى السعودية.
ترحيل طالب فلسطيني من الولايات المتحدة بسبب "منشورات أصدقائه السياسية" على فيسبوك وتويتر
ألغت السلطات الأمريكية تأشيرة دخول لطالب فلسطيني للدراسة في جامعة "هارفارد" ورحلته إلى لبنان حيث يُقيم.
وقال إسماعيل أجاوي للصحيفة الصادرة عن الجامعة إن ضابطة في إدارة الهجرة استجوبته مع طلاب آخرين إثر وصولهم إلى مطار "لوجان" بمدينة بوسطن ليلة الجمعة الماضي.
وأضاف أجاوي، 17 عاما، أن الضابطة احتجزته بعد السماح لبقية الطلاب بالمغادرة، وإن مسؤولاً أمنياً فحص هاتفه المحمول وحاسوبه الشخصيين لبضعة ساعات.
وزعم أن الضابطة حملته مسؤولية منشورات أصدقائه السياسية في فيسبوك، ومن بينها عبارات مناهضة للولايات المتحدة، وألغت التأشيرة على الفور ورحلته مباشرة.
وقالت جامعة هارفارد إن محاميها يتابعون القضية مع السلطات الأمريكية لتمكين الطالب من الالتحاق بالصف الدراسي الذي سيبدأ 3 سبتمبر/أيلول.
وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إنه لا يمكن التعليق على قرارات متعلقة بالأمن القومي، لكنه أضاف أن القوانين الأمريكية ذات الصلة لا تنص على ترحيل أجنبي أو أجنبية استنادا فقط إلى المواقف السياسية.