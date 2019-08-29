فيضانات جارفة تجتاح ملعبا لكرة القدم في المغرب وتقتل 7 أشخاص

أعلن فيسبوك عن تغيير قواعد الإعلانات السياسية قبل الانتخابات الأميركية التي ستجري العام المقبل.

وضمن القواعد الجديدة يتوجب على المعلنيين السياسيين عرض أوراق اعتماد صادرة عن الحكومة لإثبات شرعيتهم ومنحهم بعدها علامة المنظمة الموثوقة.

كما سيتعين على جميع المعلنين الذين يعرضون إعلانات تتعلق بالسياسة أو القضايا الاجتماعية نشر معلومات الاتصال الخاصة بهم ، حتى ان لم يكونوا يسعون للحصول على العلامة الرسمية ويجب على المعلنين الالتزام بالقواعد الجديدة بحلول منتصف أكتوبر أو قد يوقف فيسبوك إعلاناتهم.

ويسعى فيسبوك لتحسين صورتها العامة عقب اتهامات لجهات مرتبطة بالحكومة الروسية بالتدخل في نتائج الانتخابات الاميركية قبل عامين. وقد أصبحت الإعلانات المدفوعة أداة رئيسية للحملات السياسية والعديد من المنظمات لاستهداف الناخبين.