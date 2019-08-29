فيسبوك يشدد قواعد الإعلانات السياسية قبل الانتخابات الأمريكية العام المقبل
أعلن فيسبوك عن تغيير قواعد الإعلانات السياسية قبل الانتخابات الأميركية التي ستجري العام المقبل.
وضمن القواعد الجديدة يتوجب على المعلنيين السياسيين عرض أوراق اعتماد صادرة عن الحكومة لإثبات شرعيتهم ومنحهم بعدها علامة المنظمة الموثوقة.
كما سيتعين على جميع المعلنين الذين يعرضون إعلانات تتعلق بالسياسة أو القضايا الاجتماعية نشر معلومات الاتصال الخاصة بهم ، حتى ان لم يكونوا يسعون للحصول على العلامة الرسمية ويجب على المعلنين الالتزام بالقواعد الجديدة بحلول منتصف أكتوبر أو قد يوقف فيسبوك إعلاناتهم.
ويسعى فيسبوك لتحسين صورتها العامة عقب اتهامات لجهات مرتبطة بالحكومة الروسية بالتدخل في نتائج الانتخابات الاميركية قبل عامين.
وقد أصبحت الإعلانات المدفوعة أداة رئيسية للحملات السياسية والعديد من المنظمات لاستهداف الناخبين.
فيضانات جارفة تجتاح ملعبا لكرة القدم في المغرب وتقتل 7 أشخاص
قتل سبعة أشخاص على الأقل في فيضانات جارفة بجنوب المغرب، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بكثرة على ضواحي إقليم تارودانت.
وذكرت السلطات المحلية أنها تبحث بمساعدة السكان المحليين عن ناجين محتملين في قرية تيزرت.
وكانت مقاطع مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت مجموعة من الأشخاص، يتابعون مباراة لكرة القدم في إطار دوري محلي للهواة قبل أن يجرف فيضان الملعب وسط صراخ الأهالي.
وقالت السلطات في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية إن الضحايا السبعة كانوا من متابعي تلك المباراة.
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فيسبوك يشدد قواعد الإعلانات السياسية قبل الانتخابات الأمريكية العام المقبل
أعلن فيسبوك عن تغيير قواعد الإعلانات السياسية قبل الانتخابات الأميركية التي ستجري العام المقبل.
وضمن القواعد الجديدة يتوجب على المعلنيين السياسيين عرض أوراق اعتماد صادرة عن الحكومة لإثبات شرعيتهم ومنحهم بعدها علامة المنظمة الموثوقة.
كما سيتعين على جميع المعلنين الذين يعرضون إعلانات تتعلق بالسياسة أو القضايا الاجتماعية نشر معلومات الاتصال الخاصة بهم ، حتى ان لم يكونوا يسعون للحصول على العلامة الرسمية ويجب على المعلنين الالتزام بالقواعد الجديدة بحلول منتصف أكتوبر أو قد يوقف فيسبوك إعلاناتهم.
ويسعى فيسبوك لتحسين صورتها العامة عقب اتهامات لجهات مرتبطة بالحكومة الروسية بالتدخل في نتائج الانتخابات الاميركية قبل عامين. وقد أصبحت الإعلانات المدفوعة أداة رئيسية للحملات السياسية والعديد من المنظمات لاستهداف الناخبين.
فيضانات جارفة تجتاح ملعبا لكرة القدم في المغرب وتقتل 7 أشخاص
قتل سبعة أشخاص على الأقل في فيضانات جارفة بجنوب المغرب، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بكثرة على ضواحي إقليم تارودانت.
وذكرت السلطات المحلية أنها تبحث بمساعدة السكان المحليين عن ناجين محتملين في قرية تيزرت. وكانت مقاطع مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت مجموعة من الأشخاص، يتابعون مباراة لكرة القدم في إطار دوري محلي للهواة قبل أن يجرف فيضان الملعب وسط صراخ الأهالي.
وقالت السلطات في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية إن الضحايا السبعة كانوا من متابعي تلك المباراة.