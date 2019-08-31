أفغانستان: قتلى وجرحى جراء هجمات شنتها طالبان على قندوز شمال البلاد

شن مقاتلو حركة طالبان، اليوم، عدة هجمات على مدينة قندوز، شمال أفغانستان، تصدت له قوات الحكومة الأفغانية، لمنع مقاتلي الحركة من السيطرة على المدينة.

وقال مسؤولون حكوميون في قندوز وكابول إن مقاتلي طالبان يحتمون بالمنازل مما يصعب على القوات الأفغانية والأمريكية شن ضربات جوية.

من جانبها قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن 34 على الأقل من أفراد طالبان قُتلوا في عمليات برية وجوية بثلاث مناطق في قندوز وإن عمليات التمشيط لا تزال جارية هناك.

ويذكر أن طالبان كانت قد بسطت سيطرتها على قندوز، الواقعة شمال البلاد، مرتين خلال الأعوام الماضية، قبل أن تنجح قوات الحكومة في انتزاعها منها.

ويأتي القتال في قندوز وسط توقعات بوشوك التوصل لاتفاق بين مفاوضي طالبان والولايات المتحدة، يشمل جدولاً زمنياً لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.