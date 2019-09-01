تجدد الاحتجاجات في هونغ كونغ، والمتظاهرون يحاولون إغلاق المطار

تجمع المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية خارج مطار هونغ كونغ في محاولة لتعطيل الرحلات الجوية، حيث منعت الشرطة دخولهم المبنى ووضعت المتاريس.

وعلقت الشركة المشغلة للقطارات عمل القطارات المتجهة للمطار بعدما هدد المحتجون بتعطيلها مما تسبب في ازدحام مروري في الطرق المؤدية لمطار هونغ كونغ.

وأغلق المتظاهرون بعض الطرق المؤدية للمطار.

وشهدت الليلة الماضية أعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة، أسفرت عن نقل أكثر من 30 شخصا للمستشفى بينهم خمسة في حاله خطره.

وبدأت هذه التظاهرات قبل ثلاثة أشهر احتجاجا على مشروع قانون يقضي بتسليم المجرمين إلى الصين، إلا أنه ارتفع سقف مطالب المتظاهرين ليشمل المطالبة بإصلاحات ديموقراطية.