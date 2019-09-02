حظرت السلطات الإندونيسية التظاهرات في إقليم بابوا شرقي البلاد ،وذلك لمنع وقوع "أعمال فوضوية"

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت الكثير من أعمال العنف، وذلك أثناء المواجهات بين قوات الأمن ودعاة الانفصال في الإقليم ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من بينهم جندي.

وكان إقليما بابوا وغرب بابوا قد تم ادماجهما في اندونيسيا في ستينيات القرن الماضي، وهو الأمر الذي دفع عدد من السكان إلى المطالبة بالاستقلال