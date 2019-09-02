حظرت السلطات الإندونيسية التظاهرات في إقليم بابوا شرقي البلاد ،وذلك لمنع وقوع "أعمال فوضوية" وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت الكثير من أعمال العنف، وذلك أثناء المواجهات بين قوات الأمن ودعاة الانفصال في الإقليم ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من بينهم جندي. وكان إقليما بابوا وغرب بابوا قد تم ادماجهما في اندونيسيا في ستينيات القرن الماضي، وهو الأمر الذي دفع عدد من السكان إلى المطالبة بالاستقلال
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إندونيسيا تحظر التظاهرات "الفوضوية" في إقليم بابوا
حظرت السلطات الإندونيسية التظاهرات في إقليم بابوا شرقي البلاد ،وذلك لمنع وقوع "أعمال فوضوية"
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت الكثير من أعمال العنف، وذلك أثناء المواجهات بين قوات الأمن ودعاة الانفصال في الإقليم ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من بينهم جندي.
وكان إقليما بابوا وغرب بابوا قد تم ادماجهما في اندونيسيا في ستينيات القرن الماضي، وهو الأمر الذي دفع عدد من السكان إلى المطالبة بالاستقلال
مقتل ضابط وثلاثة مسلحين في مواجهات بمدينة حيدرة بوسط تونس
قُتل ضابط في مواجهات مع مسلحين بمدينة حيدرة، وسط غربي تونس.
وجاء مقتل رئيس مركز الحرس الوطني بمنطقة حيدرة في ولاية القصرين، حين حاصرت قوات أمنية مجموعة من المسلحين.
وذكر مصدر أمني أن ثلاثة مسلحين قتلوا خلال تبادل إطلاق النار.