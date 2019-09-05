قتلى وجرحى في تفجير بوسط كابول، والنيابة المصرية تحقق في وفاة نجل محمد مرسي

محامي أسرة محمد مرسي: النيابة المصرية تحقق في وفاة النجل الأصغر للرئيس الراحل
قال
عبدالمنعم عبدالمقصود محامي أسرة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إن النيابة
العامة مازالت تجري تحقيقاتها في وفاة عبدالله نجل الرئيس السابق مرسي إثر تعرضه
لأزمة قلبية مفاجئة.
وأوضح
عبدالمقصود أن النيابة العامة لم تصرح بدفن الجثمان حتى الآن.
وقال عبد
المقصود لبي بي سي إن النيابة العامة بالجيزة، تستمع إلى أقوال شقيقه وشهود
العيان، وصديقه الذي كان متواجدا معه أثناء قيادته سيارته قبل أن تنتابه الأزمة
القلبية، التي نقل على إثرها إلى المستشفى.
وأوضح
محامي أسرة محمد مرسي أنه لم يتم تحديد مكان دفن جثمان عبدالله مرسي حتى الآن، وأن
العائلة في انتظار التصريح بالدفن من قبل النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات.
10 قتلى في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية كابول
أفاد مسؤولون أفغان بسقوط 10 قتلى على الأقل في انفجار سيارة مفخخة بوسط العاصمة كابول.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن التفجير، الذي وقع بالقرب في منطقة قريبة من مبان لسفارات ومؤسسات حكومية، قد أسفر أيضا عن إصابة 40 شخصا.
عاجلطالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري في وسط العاصمة الأفغانية كابول
رئيس الوزراء البريطاني يدافع عن إجراء انتخابات عامة
يعتزم
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الضغط على أحزاب المعارضة لكي توافق
على إجراء انتخابات عامة عاجلة، وذلك في أطار الأزمة التي تشهدها الساحة
السياسيةبسبب الخلاف حول قضية خروج
البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ومن
المتوقع أن يدلى جونسون بخطاب اليوم يقول فيه إن إجراء انتخابات عامة هو السبيل
لمعرفة ما يريده الشعب حيال بريكست.
وكان
زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، قد قال إنه لن يدعم إجراء انتخابات عامة
إلا بعد صدور قانون يحول دون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما تجسد في عدم
حصول مقترح جونسون الخاص بإجراء انتخابات عاملة على أغلبية الثلثين
المطلوبة يوم أمس.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
انفجار قوي يضرب وسط العاصمة الأفغانية كابول
أفاد مسؤولون أفغان
بوقوع انفجار قوي في قلب العاصمة كابول بالقرب من عدة مبان لسفارات ومؤسسات
حكومية.
وقد هرعت سيارات الاسعاف إلى موقع الانفجار.
هذا ولم يتضح بعد ما
إذا كان التفجير قد تسبب في خسائر بشرية.
وجاء
التفجير غداة سقوط 16 قتيلا في هجوم بشرق كابول، في إطار الهجمات التي تشهدها
العاصة، بالتزامن مع المفاوضات بين حركة طالبان الإسلامية والحكومة الأمريكية، وهي
المفاوضات التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مبدئي.
نتنياهو يطالب بوقف مفاوضات القوى الدولية مع إيران
طالب
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضرورة فرض المزيد من الضغوط على إيران،
ردا على قرارها الإقدام على المزيد من التراجع عن الالتزامات التي نص عليها
الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى دولية.
وقال
نتنياهو، في تصريحات أدلى بها قبل توجهه إلى لندن للاجتماع مع قادة بريطانيين
وأمريكيين، إن الخطوة الإيرانية تظهر سعي طهران امتلاك أسلحة نووية، مشددا على
ضرورة وقف المفاوضات التي تجريها القوى الدولية مع طهران.
وكان
الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال إن على منظمة الطاقة الذرية في بلاده أن تبدأ
غدا "تنفيذ ما
تحتاجه البلاد في مجال البحث والتنمية للتكنولوجيا النووية".
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محامي أسرة محمد مرسي: النيابة المصرية تحقق في وفاة النجل الأصغر للرئيس الراحل
قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي أسرة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إن النيابة العامة مازالت تجري تحقيقاتها في وفاة عبدالله نجل الرئيس السابق مرسي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
وأوضح عبدالمقصود أن النيابة العامة لم تصرح بدفن الجثمان حتى الآن.
وقال عبد المقصود لبي بي سي إن النيابة العامة بالجيزة، تستمع إلى أقوال شقيقه وشهود العيان، وصديقه الذي كان متواجدا معه أثناء قيادته سيارته قبل أن تنتابه الأزمة القلبية، التي نقل على إثرها إلى المستشفى.
وأوضح محامي أسرة محمد مرسي أنه لم يتم تحديد مكان دفن جثمان عبدالله مرسي حتى الآن، وأن العائلة في انتظار التصريح بالدفن من قبل النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات.
10 قتلى في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية كابول
أفاد مسؤولون أفغان بسقوط 10 قتلى على الأقل في انفجار سيارة مفخخة بوسط العاصمة كابول.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن التفجير، الذي وقع بالقرب في منطقة قريبة من مبان لسفارات ومؤسسات حكومية، قد أسفر أيضا عن إصابة 40 شخصا.
عاجلطالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري في وسط العاصمة الأفغانية كابول
رئيس الوزراء البريطاني يدافع عن إجراء انتخابات عامة
يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الضغط على أحزاب المعارضة لكي توافق على إجراء انتخابات عامة عاجلة، وذلك في أطار الأزمة التي تشهدها الساحة السياسيةبسبب الخلاف حول قضية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ومن المتوقع أن يدلى جونسون بخطاب اليوم يقول فيه إن إجراء انتخابات عامة هو السبيل لمعرفة ما يريده الشعب حيال بريكست.
وكان زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، قد قال إنه لن يدعم إجراء انتخابات عامة إلا بعد صدور قانون يحول دون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما تجسد في عدم حصول مقترح جونسون الخاص بإجراء انتخابات عاملة على أغلبية الثلثين المطلوبة يوم أمس.
انفجار قوي يضرب وسط العاصمة الأفغانية كابول
أفاد مسؤولون أفغان بوقوع انفجار قوي في قلب العاصمة كابول بالقرب من عدة مبان لسفارات ومؤسسات حكومية.
وقد هرعت سيارات الاسعاف إلى موقع الانفجار.
هذا ولم يتضح بعد ما إذا كان التفجير قد تسبب في خسائر بشرية.
وجاء التفجير غداة سقوط 16 قتيلا في هجوم بشرق كابول، في إطار الهجمات التي تشهدها العاصة، بالتزامن مع المفاوضات بين حركة طالبان الإسلامية والحكومة الأمريكية، وهي المفاوضات التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مبدئي.
نتنياهو يطالب بوقف مفاوضات القوى الدولية مع إيران
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضرورة فرض المزيد من الضغوط على إيران، ردا على قرارها الإقدام على المزيد من التراجع عن الالتزامات التي نص عليها الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى دولية.
وقال نتنياهو، في تصريحات أدلى بها قبل توجهه إلى لندن للاجتماع مع قادة بريطانيين وأمريكيين، إن الخطوة الإيرانية تظهر سعي طهران امتلاك أسلحة نووية، مشددا على ضرورة وقف المفاوضات التي تجريها القوى الدولية مع طهران.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال إن على منظمة الطاقة الذرية في بلاده أن تبدأ غدا "تنفيذ ما تحتاجه البلاد في مجال البحث والتنمية للتكنولوجيا النووية".