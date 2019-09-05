قتلى وجرحى في تفجير بوسط كابول، والنيابة المصرية تحقق في وفاة نجل محمد مرسي

قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي أسرة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إن النيابة العامة مازالت تجري تحقيقاتها في وفاة عبدالله نجل الرئيس السابق مرسي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وأوضح عبدالمقصود أن النيابة العامة لم تصرح بدفن الجثمان حتى الآن.

وقال عبد المقصود لبي بي سي إن النيابة العامة بالجيزة، تستمع إلى أقوال شقيقه وشهود العيان، وصديقه الذي كان متواجدا معه أثناء قيادته سيارته قبل أن تنتابه الأزمة القلبية، التي نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأوضح محامي أسرة محمد مرسي أنه لم يتم تحديد مكان دفن جثمان عبدالله مرسي حتى الآن، وأن العائلة في انتظار التصريح بالدفن من قبل النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات.