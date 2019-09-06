ارتفع العدد المؤقت للقتلى الذين قضوا في جزر البهاما جراء مرور الإعصار المدمر دوريان إلى ثلاثين.
وتخشى السلطات أن يصبح العدد أكبر من ذلك بكثير بعد الانتهاء من عمليات الإغاثة.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 70 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة بسبب الإعصار الذي تسبب في دمار هائل.
وذكر المركز الوطني للأعاصير أن الإعصار "دوريان" أصبح أمس الخميس عاصفة من "الفئة الثانية" بسرعة رياح 110 أميال في الساعة.
دفن عبدالله محمد مرسي وتحقيقات النيابة تؤكد وفاته بنوبة قلبية
دفن عبدالله محمد مرسي وتحقيقات النيابة تؤكد وفاته بنوبة قلبية
دُفن فجر اليوم الجمعة النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي إلى جوار مقبرة والده شرقي القاهرة، وفقا لمحامي الأسرة.
واقتصرت إجراءت الدفن على حضور أسري وأمني.
وقالت النيابة العامة إن تشريح الجثمان أكد أن وفاة عبدالله نجمت عن إصابته بنوبة قلبية.
يذكر أن الجيش المصري عزل محمد مرسي، أول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، وعين رئيسا وحكومة مؤقتين.
ومنذ عزل مرسي قامت السلطات المصرية باعتقال الآلاف من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى عشرات الناشطين الذين لعبوا دورا بارزا في الاحتجاجات ضد مبارك ومرسي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وفاة الرئيس المعزول أثناء مثوله أمام محكمة في القاهرة.
وسائل إعلام إيرانية: طهران اتخذت خطوات إضافية لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي
نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن الحكومة اتخذت خطوة جديدة لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وكانت إيران قد قالت، الأربعاء، إنها ستبدأ تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع عملية تخصيب اليورانيوم، ردا على رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية.
ويسمح الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى لطهران بمواصلة أنشطة سلمية محدودة لتخصيب اليورانيوم دون رفع مستويات التخصيب
التي يمكن أن تنتج وقودا لمحطات الطاقة النووية أو لصنع أسلحة
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض العقوبات على إيران.
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ارتفاع ضحايا إعصار "دوريان" إلى 30 شخصا
ارتفع العدد المؤقت للقتلى الذين قضوا في جزر البهاما جراء مرور الإعصار المدمر دوريان إلى ثلاثين.
وتخشى السلطات أن يصبح العدد أكبر من ذلك بكثير بعد الانتهاء من عمليات الإغاثة.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 70 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة بسبب الإعصار الذي تسبب في دمار هائل.
وذكر المركز الوطني للأعاصير أن الإعصار "دوريان" أصبح أمس الخميس عاصفة من "الفئة الثانية" بسرعة رياح 110 أميال في الساعة.
دفن عبدالله محمد مرسي وتحقيقات النيابة تؤكد وفاته بنوبة قلبية
دفن عبدالله محمد مرسي وتحقيقات النيابة تؤكد وفاته بنوبة قلبية دُفن فجر اليوم الجمعة النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي إلى جوار مقبرة والده شرقي القاهرة، وفقا لمحامي الأسرة.
واقتصرت إجراءت الدفن على حضور أسري وأمني. وقالت النيابة العامة إن تشريح الجثمان أكد أن وفاة عبدالله نجمت عن إصابته بنوبة قلبية. يذكر أن الجيش المصري عزل محمد مرسي، أول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، وعين رئيسا وحكومة مؤقتين.
ومنذ عزل مرسي قامت السلطات المصرية باعتقال الآلاف من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى عشرات الناشطين الذين لعبوا دورا بارزا في الاحتجاجات ضد مبارك ومرسي. وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وفاة الرئيس المعزول أثناء مثوله أمام محكمة في القاهرة.
وسائل إعلام إيرانية: طهران اتخذت خطوات إضافية لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي
نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن الحكومة اتخذت خطوة جديدة لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وكانت إيران قد قالت، الأربعاء، إنها ستبدأ تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع عملية تخصيب اليورانيوم، ردا على رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية.
ويسمح الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى لطهران بمواصلة أنشطة سلمية محدودة لتخصيب اليورانيوم دون رفع مستويات التخصيب التي يمكن أن تنتج وقودا لمحطات الطاقة النووية أو لصنع أسلحة وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض العقوبات على إيران.