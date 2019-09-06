وسائل إعلام إيرانية: طهران اتخذت خطوات إضافية لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

ارتفع العدد المؤقت للقتلى الذين قضوا في جزر البهاما جراء مرور الإعصار المدمر دوريان إلى ثلاثين.

وتخشى السلطات أن يصبح العدد أكبر من ذلك بكثير بعد الانتهاء من عمليات الإغاثة.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 70 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة بسبب الإعصار الذي تسبب في دمار هائل.

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن الإعصار "دوريان" أصبح أمس الخميس عاصفة من "الفئة الثانية" بسرعة رياح 110 أميال في الساعة.