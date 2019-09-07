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بولتون ينشر صورة لناقلة النفط الإيرانية "بالقرب من ميناء طرطوس" ويتهم إيران بالكذب

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بواسطة سلمى عمارة

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  1. بولتون ينشر صورة لناقلة النفط الإيرانية "بالقرب من ميناء طرطوس" ويتهم إيران بالكذب

    قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم، إن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" توجهت إلى سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن طهران "قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب".

    وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، نشر بولتون صورة بالأقمار الصناعية لما يبدو ناقلة النفط الإيرانية بالقرب من ميناء طرطوس السورية.

    وزيَّل الصورة بالتعليق: "يمكننا التحاور، ولكن لن نخفف العقوبات ضد إيران حتى تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب!".

    وكانت السفينة قد احتجزت الشهر الماضي في جبل طارق ، لاتهامها بمحاولة كسر الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.

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