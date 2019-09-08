دورية عسكرية مشتركة بين الأتراك والأمريكيين في سوريا، وانتخابات محلية في عدة مدن روسية

بدأت عناصر من الجيشين الأمريكي والتركي في تسيير دورية عسكرية مشتركة في شمال سوريا في إطار اتفاق لإقامة " منطقة آمنة".

ودخلت ست آليات مدرعة تركية إلى الجهة السورية للانضمام إلى المدرعات الأميركية قبل أن تنطلق أولى الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السابع من آب/أغسطس ويهدف إلى إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، والحدود التركية.

وتعتبر الحكومة التركية وحدات حماية الشعب الكردي جماعة إرهابية.