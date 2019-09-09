الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل، و"فحوصات طبية" ترجئ اجتماع أمير الكويت بترامب

قالت وكالة الأنباء الكويتية يوم الأحد إن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، يجري فحوصات طبية في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي كان مقررا يوم الخميس في واشنطن.

ونقلت الوكالة عن مسؤول كويتي بارز القول إن الاجتماع بين أمير البلاد- البالغ من العمر 90 عاما- والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد في موعد لاحق.

وكانت الوكالة قد قالت الشهر الماضي إن الشيخ صباح الأحمد في حالة صحية جيدة بعد أن تعرض لانتكاسة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها.