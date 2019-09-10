حسن نصر الله: لم تعد هناك خطوط حمراء في الدفاع عن لبنان ، وهدم قرى للروهينجا في ميانمار

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إنه لم يعد هناك أي خطوط حمراء في الدفاع لبنان في وجه "الاعتداءات الإسرائيلية"، وذلك بعد يومين من إسقاط الحزب طائرة إسرائيلية مسيرة.

وشدد نصر الله في خطاب له على حق لبنان واللبنانيين في الدفاع عن بلادهم في وجه الهجمات الإسرائيلية.