حسن نصر الله: لم تعد هناك خطوط حمراء في الدفاع عن لبنان ، وهدم قرى للروهينجا في ميانمار

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إنه لم يعد هناك أي خطوط حمراء في الدفاع لبنان في وجه "الاعتداءات الإسرائيلية"، وذلك بعد يومين من إسقاط الحزب طائرة إسرائيلية مسيرة. وشدد نصر الله في خطاب له على حق لبنان واللبنانيين في الدفاع عن بلادهم في وجه الهجمات الإسرائيلية.
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حسن نصر الله: لم تعد هناك خطوط حمراء في الدفاع عن لبنان
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إنه لم يعد هناك أي خطوط حمراء في الدفاع لبنان في وجه "الاعتداءات الإسرائيلية"، وذلك بعد يومين من إسقاط الحزب طائرة إسرائيلية مسيرة.
وشدد نصر الله في خطاب له على حق لبنان واللبنانيين في الدفاع عن بلادهم في وجه الهجمات الإسرائيلية.
هدم قرى للروهينجا في ميانمار وبناء مبان حكومية مكانها
كشف تحقيق لبي بي سي عن أن عدة قرى لمسلمي الروهينجا في ميانمار قد تم هدمها لتحل محلها مبان حكومية ومعسكرات لإعادة توطين اللاجئين.
وكان مراسلون لبي بي سي قد شاهدوا- أثناء جولة حكومية- مراكز للشرطة قد بنيت على مواقع لقرى يسكنها الروهينجا بحسب صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية.
هذا وقد نفى مسؤولون حكوميون أن السلطات قامت بالبناء علىقرى الروهينجا.
وكان ما يزيد عن 700 ألف من الروهينجا قد نزحوا من ميانمار هربا من عملية عسكرية.
حمدوك سيبحث مع مؤسسات التمويل الدولية سبل مساعدة السودان
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك انه سيبدأ حوارا مع مؤسسات التمويل الدولية من اجل مساعدة البلاد ، مشيرا الي ان السودان سيختار حزمة مساعدات تتناسب مع ظروفه ووضعه الراهن.
وفي حديثه لبي بي سي قال حمدوك إنه تم وضع برنامج طارئ لمواجهة الأزمات الاقتصادية عبر اعادة الثقة للنظام المصرفي والاعتماد على قدرات الشعب لدعم الانتاج الاقتصادي.