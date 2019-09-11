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إسرائيل تقصف غزة بعد ساعات من إجبار صافرات الإنذار نتنياهو على قطع خطاب انتخابي

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  2. إسرائيل تقصف غزة بعد ساعات من إجبار صافرات الإنذار نتنياهو على قطع خطاب انتخابي

    قصفت إسرائيل قطاع غزة صباح اليوم بعد ساعات من إجبار دوي صافرات إنذار بأسدود، جنوب تل أبيب، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قطع خطاب انتخابي له.

    وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف 15 منشأة في غزة من بينها مصنع لتصينع الصورايخ.

    ولم ترد تقاريرعن وقوع ضحايا. وأظهرت لقطات تلفزيونية حراس نتنياهو وهم يبعدونه عن المنصة أثناء كلمته أمس الثلاثاء بعد دوي صافرات الإنذار التحذيرية من هجوم صاروخي من غزة.

    وانطلقت عدة صواريخ من قطاع غزة نحو مدينتي عسقلان وأسدود جنوبي إسرائيل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية رسمية.

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    Copyright: Reuters
    Image caption: قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف 15 منشأة في غزة صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول.
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