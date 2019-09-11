قصفت إسرائيل قطاع غزة صباح اليوم بعد ساعات من إجبار دوي صافرات إنذار بأسدود، جنوب تل أبيب، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قطع خطاب انتخابي له. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف 15 منشأة في غزة من بينها مصنع لتصينع الصورايخ. ولم ترد تقاريرعن وقوع ضحايا. \n\nوأظهرت لقطات تلفزيونية حراس نتنياهو وهم يبعدونه عن المنصة أثناء كلمته أمس الثلاثاء بعد دوي صافرات الإنذار التحذيرية من هجوم صاروخي من غزة. وانطلقت عدة صواريخ من قطاع غزة نحو مدينتي عسقلان وأسدود جنوبي إسرائيل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية رسمية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
عاجلالرئاسة الإيرانية: بولتون بذل جهوداً كبيرة لإسقاط النظام الإيراني لكنه فشل في ذلك
إسرائيل تقصف غزة بعد ساعات من إجبار صافرات الإنذار نتنياهو على قطع خطاب انتخابي
قصفت إسرائيل قطاع غزة صباح اليوم بعد ساعات من إجبار دوي صافرات إنذار بأسدود، جنوب تل أبيب، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قطع خطاب انتخابي له.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف 15 منشأة في غزة من بينها مصنع لتصينع الصورايخ.
ولم ترد تقاريرعن وقوع ضحايا. وأظهرت لقطات تلفزيونية حراس نتنياهو وهم يبعدونه عن المنصة أثناء كلمته أمس الثلاثاء بعد دوي صافرات الإنذار التحذيرية من هجوم صاروخي من غزة.
وانطلقت عدة صواريخ من قطاع غزة نحو مدينتي عسقلان وأسدود جنوبي إسرائيل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية رسمية.