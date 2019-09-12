التحالف الدولي ألقى 36 ألف كيلوغرام من القنابل على جزيرة "موبوءة بداعش" في العراق

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات التي ستجري الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق حذر الاتحاد الأوروبي من أن تعهد نتنياهو سيقوض فرص السلام في المنطقة.

ويرى مراقبون أن نتنياهو أثار هذا الأمر في هذا الوقت لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة وخاصة اليمينيين منهم. ومن جهة أخرى، تعتبر إسرائيل السيطرة على غور الأردن أمراً ضرورياً لمنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو/حزيران عام 1967. كما أعلنت ضم القدس الشرقية رسميا عام 1980، ومرتفعات الجولان في عام 1981، رغم معارضة المجتمع الدولي لذلك.

ما أهمية منطقة غور الأردن التي تعهد نتنياهو بضمها لإسرائيل؟