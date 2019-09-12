غوتيريش يدين الوعد الذي قطعه نتنياهو بضم غور الأردن إذا فاز في الانتخابات المقبلة
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات التي ستجري الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق حذر الاتحاد الأوروبي من أن تعهد نتنياهو سيقوض فرص السلام في المنطقة.
ويرى مراقبون أن نتنياهو أثار هذا الأمر في هذا الوقت لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة وخاصة اليمينيين منهم. ومن جهة أخرى، تعتبر إسرائيل السيطرة على غور الأردن أمراً ضرورياً لمنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو/حزيران عام 1967. كما أعلنت ضم القدس الشرقية رسميا عام 1980، ومرتفعات الجولان في عام 1981، رغم معارضة المجتمع الدولي لذلك.
التحالف الدولي ألقى 36 ألف كيلوغرام من القنابل على جزيرة "موبوءة بداعش" في العراق
قال التحالف الدولي إن مقاتلات من طرازي أف 15 وأف 35 ألقت 36 ألف كيلوغرام من القنابل الموجهة من بعد على جزيرة زعم أنها معقلا لمسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية.
ونشر التحالف على تويتر مقاطع مصورة للمهمة في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، وأوضح أنها تمت بالتنسيق مع السلطات العراقية.
وقال التحالف إن القنابل استهدفت جزيرة كنعوص، في نهر دجلة، التي تقول السلطات العراقية إنها تعج بخلايا نائمة من تنظيم الدولة.
ووصف المتحدث باسم التحالف الكولونيل مايلز كاجينز الجزيرة بأنها "موبوءة بداعش".
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غوتيريش يدين الوعد الذي قطعه نتنياهو بضم غور الأردن إذا فاز في الانتخابات المقبلة
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات التي ستجري الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق حذر الاتحاد الأوروبي من أن تعهد نتنياهو سيقوض فرص السلام في المنطقة.
ويرى مراقبون أن نتنياهو أثار هذا الأمر في هذا الوقت لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة وخاصة اليمينيين منهم. ومن جهة أخرى، تعتبر إسرائيل السيطرة على غور الأردن أمراً ضرورياً لمنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو/حزيران عام 1967. كما أعلنت ضم القدس الشرقية رسميا عام 1980، ومرتفعات الجولان في عام 1981، رغم معارضة المجتمع الدولي لذلك.
ما أهمية منطقة غور الأردن التي تعهد نتنياهو بضمها لإسرائيل؟
التحالف الدولي ألقى 36 ألف كيلوغرام من القنابل على جزيرة "موبوءة بداعش" في العراق
قال التحالف الدولي إن مقاتلات من طرازي أف 15 وأف 35 ألقت 36 ألف كيلوغرام من القنابل الموجهة من بعد على جزيرة زعم أنها معقلا لمسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية.
ونشر التحالف على تويتر مقاطع مصورة للمهمة في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، وأوضح أنها تمت بالتنسيق مع السلطات العراقية. وقال التحالف إن القنابل استهدفت جزيرة كنعوص، في نهر دجلة، التي تقول السلطات العراقية إنها تعج بخلايا نائمة من تنظيم الدولة.
ووصف المتحدث باسم التحالف الكولونيل مايلز كاجينز الجزيرة بأنها "موبوءة بداعش".