يخوض ستة وعشرون مرشحاً غمار انتخابات الرئاسة المبكرة في تونس في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري. إليكم مختصرا بأسماء بعض المرشحين: -- نبيل القروي، وهو مرشح مثير للجدل، إذ يقبع حاليا بالسجن بعد اتهامه بتبييض الأموال والتهرب الضريبي. -- رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي فوض صلاحياته إلى وزير الوظيفة العمومية، كمال مرجان، إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية. -- عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة يمكنكم قراءة الموضوع التالي لمزيد من التفاصيل: انتخابات الرئاسة التونسية: أسماء مثيرة للجدل بينها سجين بتهم جنائية
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انتخابات الرئاسة التونسية: أسماء مثيرة للجدل بينها سجين بتهم جنائية
يخوض ستة وعشرون مرشحاً غمار انتخابات الرئاسة المبكرة في تونس في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري.
إليكم مختصرا بأسماء بعض المرشحين:
-- نبيل القروي، وهو مرشح مثير للجدل، إذ يقبع حاليا بالسجن بعد اتهامه بتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
-- رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي فوض صلاحياته إلى وزير الوظيفة العمومية، كمال مرجان، إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية.
-- عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة
يمكنكم قراءة الموضوع التالي لمزيد من التفاصيل:
انتخابات الرئاسة التونسية: أسماء مثيرة للجدل بينها سجين بتهم جنائية
الانتخابات الرئاسية التونسية: انطلاق عملية الاقتراع في الخارج
انطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية الاقتراع في الخارج للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، والتي ستتواصل إلى يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وفتح أول مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين في مدينة سيدني الأسترالية لاختيار رئيس جديد من بين 26 مرشحا.
وسيختتم المترشحون للانتخابات الرئاسية، يوم الجمعة، حملاتهم الانتخابية.