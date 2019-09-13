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الانتخابات الرئاسية التونسية: انطلاق عملية الاقتراع في الخارج

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  1. انتخابات الرئاسة التونسية: أسماء مثيرة للجدل بينها سجين بتهم جنائية

    يخوض ستة وعشرون مرشحاً غمار انتخابات الرئاسة المبكرة في تونس في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري.

    إليكم مختصرا بأسماء بعض المرشحين:

    -- نبيل القروي، وهو مرشح مثير للجدل، إذ يقبع حاليا بالسجن بعد اتهامه بتبييض الأموال والتهرب الضريبي.

    -- رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي فوض صلاحياته إلى وزير الوظيفة العمومية، كمال مرجان، إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية.

    -- عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة

    يمكنكم قراءة الموضوع التالي لمزيد من التفاصيل:

    انتخابات الرئاسة التونسية: أسماء مثيرة للجدل بينها سجين بتهم جنائية

  2. الانتخابات الرئاسية التونسية: انطلاق عملية الاقتراع في الخارج

    انطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية الاقتراع في الخارج للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، والتي ستتواصل إلى يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

    وفتح أول مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين في مدينة سيدني الأسترالية لاختيار رئيس جديد من بين 26 مرشحا.

    وسيختتم المترشحون للانتخابات الرئاسية، يوم الجمعة، حملاتهم الانتخابية.

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    Copyright: Reuters
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