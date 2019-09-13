الانتخابات الرئاسية التونسية: انطلاق عملية الاقتراع في الخارج

انطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية الاقتراع في الخارج للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، والتي ستتواصل إلى يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وفتح أول مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين في مدينة سيدني الأسترالية لاختيار رئيس جديد من بين 26 مرشحا.

وسيختتم المترشحون للانتخابات الرئاسية، يوم الجمعة، حملاتهم الانتخابية.