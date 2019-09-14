أعلنت\nجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت منشأتين\nتابعتين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية. وفي بيانٍ\nله، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن "عملية استهداف\nحقلي بقيق وخريص بالسعودية تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم العدوان\nوالحصار". وأضاف سريع\n"نعد النظام السعودي بأن عملياتنا القادمة ستتسع وستكون أشد إيلاماً طالما\nاستمر عدوانه وحصاره".
تغطية مباشرة
بواسطة سلمى عمارة و نغم قاسم
time_stated_uk
الحوثيون يتبنون الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين ويتوعدون بتوسيع نطاق العمليات في المملكة
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.
وفي بيانٍ له، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن "عملية استهداف حقلي بقيق وخريص بالسعودية تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم العدوان والحصار".
وأضاف سريع "نعد النظام السعودي بأن عملياتنا القادمة ستتسع وستكون أشد إيلاماً طالما استمر عدوانه وحصاره".