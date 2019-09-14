الحوثيون يتبنون الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين ويتوعدون بتوسيع نطاق العمليات في المملكة

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.

وفي بيانٍ له، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن "عملية استهداف حقلي بقيق وخريص بالسعودية تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم العدوان والحصار".

وأضاف سريع "نعد النظام السعودي بأن عملياتنا القادمة ستتسع وستكون أشد إيلاماً طالما استمر عدوانه وحصاره".