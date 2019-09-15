مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في تونس لانتخاب رئيس جديد للبلاد

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تونس لاستقبال الناخبين في انتخابات "مبكرة" لاختيار رئيس جديد للبلاد عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها أتمت كافة استعداداتها لبدء التصويت في الاستحقاق الرئاسي الثاني منذ إقرار دستور البلاد عقب ثورة ٢٠١١.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع أنه تم نشر أكثر من ٥٣ ألف رجل أمن لتأمين نحو أربعة آلاف مركز انتخابي في جميع ولايات البلاد، مع توفير بعض المروحيات ووحدة بحرية لنقل أوراق الانتخاب ومستلزمات العملية الانتخابية في الأماكن النائية.

ويتنافس في هذه الانتخابات ٢٤ مرشحا من أصل ٢٦ مرشحا جرى إدراجهم في ورقة الاقتراع بعد انسحاب مرشحين اثنين في الساعات الأخيرة قبل بدء التصويت في الداخل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التصويت خارج تونس لليوم الثالث والأخير حيث وصفت اللجنة المستقلة الانتخابات الإقبال على التصويت ما بين ضعيف إلى متوسط.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج فور غلق باب التصويت اعتبارا من السادسة مساءا بالتوقيت المحلي.

Getty Images Copyright: Getty Images عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج تبدأ فور غلق باب التصويت اعتبارا من السادسة مساءا بالتوقيت المحلي Image caption: عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج تبدأ فور غلق باب التصويت اعتبارا من السادسة مساءا بالتوقيت المحلي