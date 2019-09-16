الحوثيون: المنشآت النفطية السعودية لا تزال في مرمانا، وتركيا تستضيف قمة ثلاثية لبحث الصراع في سوريا

أردوغان وبوتين وروحاني يجتمعون في أنقرة لبحث الصراع في سوريا
تعقد في
العاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين ، قمة ثلاثية حول سوريا تضم كل من الرئيس
التركي رجب طيب إردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، في
خامس قمة تجمع الزعماء في إطار مسار أستانة.
وسيتناول
الرؤساء الثلاثة سبل إنهاء الصراع الدائر في إدلب وسبل التعامل مع النازحين من
الصراع.
الحوثيون: المنشآت النفطية السعودية لا تزال في مرمانا
قالت حركة أنصار الله الحوثية إن الغارات التي استهدفت
منشآت نفط في السعودية يوم السبت الماضي تمت بطائرات مسيرة مختلفة وجديدة عن تلك
التي كانت تستخدمها الحركة في السابق.
وكانت الحركة قد اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط
في شرق السعودية، قبل أن تشكك واشنطن في رواية الحوثيين مشيرة إلى أن الهجوم ربما
يكون قد تم من إيران.
إلا أن
المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن الشركات والأجانب في المعامل التي تعرضت
للهجوم لا تزال في مرمى الحركة اليمنية.
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أردوغان وبوتين وروحاني يجتمعون في أنقرة لبحث الصراع في سوريا
تعقد في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين ، قمة ثلاثية حول سوريا تضم كل من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، في خامس قمة تجمع الزعماء في إطار مسار أستانة.
وسيتناول الرؤساء الثلاثة سبل إنهاء الصراع الدائر في إدلب وسبل التعامل مع النازحين من الصراع.
الحوثيون: المنشآت النفطية السعودية لا تزال في مرمانا
قالت حركة أنصار الله الحوثية إن الغارات التي استهدفت منشآت نفط في السعودية يوم السبت الماضي تمت بطائرات مسيرة مختلفة وجديدة عن تلك التي كانت تستخدمها الحركة في السابق.
وكانت الحركة قد اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في شرق السعودية، قبل أن تشكك واشنطن في رواية الحوثيين مشيرة إلى أن الهجوم ربما يكون قد تم من إيران.
إلا أن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن الشركات والأجانب في المعامل التي تعرضت للهجوم لا تزال في مرمى الحركة اليمنية.