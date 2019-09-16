الحوثيون: المنشآت النفطية السعودية لا تزال في مرمانا، وتركيا تستضيف قمة ثلاثية لبحث الصراع في سوريا

قالت حركة أنصار الله الحوثية إن الغارات التي استهدفت منشآت نفط في السعودية يوم السبت الماضي تمت بطائرات مسيرة مختلفة وجديدة عن تلك التي كانت تستخدمها الحركة في السابق.

وكانت الحركة قد اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في شرق السعودية، قبل أن تشكك واشنطن في رواية الحوثيين مشيرة إلى أن الهجوم ربما يكون قد تم من إيران.

إلا أن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن الشركات والأجانب في المعامل التي تعرضت للهجوم لا تزال في مرمى الحركة اليمنية.