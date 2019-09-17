العنف في أفغانستان "أكثر دموية من الصراعين السوري واليمني"

كشف تحقيق لبي بي سي عن أن عدد القتلى في صفوف المدنيين نتيجة أعمال العنف في أفغانستان قد يكون أكبر بكثير مما كان يُعتقد في السابق.

ووثق فريق من صحفيي بي بي سي كل حادثة عنف أفغانستان طيلة شهر أغسطس/ أب الماضي ليكشف أن 473 مدنيا قتلوا وهو ما يزيد عن إجمالي عدد قتلى الصراعات في سوريا واليمن طيلة الفترة ذاتها

كما توصل فريق بي بي سي إلى أن القوات الموالية للحكومة الأفغانية مسؤولة عن قتل عدد من المدنيين يزيد عن عدد من قتلوا على يد طالبان.