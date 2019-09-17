العنف في أفغانستان "أكثر دموية من الصراعين السوري واليمني"

جدل في باكستان بسبب قرار بإلزام الطالبات ارتداء الحجاب
تراجع مسؤولون في شمال غرب باكستان عن قرار مثير للجدل يلزم كافة
الطالبات بارتداء الحجاب
وجاء التراجع غداة إصدار المسؤولين في إقليم خيبر بختونخوا توجيها للمدارس الثانوية بضرورة
ارتداء الفتيات للحجاب على خليفة أن هذا سيحميهن من " الحوادث غير
الأخلاقية".
وكان قرار فرض الحجاب قد أثار نقاشا كبيرا على مواقع
التواصل الاجتماعي بين مدافعين عنه ومعارضين له يرون أن السلطات تبنت النهج غير
الصحيح حيث ركزت على زي الفتيات عوضا عن مواجهة الذكور ممن يتحرشون بالنساء.
تحقيق لبي بي سي: أعمال العنف في أفغانستان الشهر الماضي أكثر حصدا لأرواح المدنيين من الصراعات في سوريا واليمن
كشف تحقيق لبي بي سي عن أن عدد القتلى في صفوف المدنيين نتيجة أعمال العنف في أفغانستان قد يكون أكبر بكثير مما كان يُعتقد في السابق.
ووثق فريق من صحفيي بي بي سي كل حادثة عنف أفغانستان طيلة شهر أغسطس/ أب الماضي ليكشف أن 473 مدنيا قتلوا وهو ما يزيد عن إجمالي عدد قتلى الصراعات في سوريا واليمن طيلة الفترة ذاتها
كما توصل فريق بي بي سي إلى أن القوات الموالية للحكومة الأفغانية مسؤولة عن قتل عدد من المدنيين يزيد عن عدد من قتلوا على يد طالبان.
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جدل في باكستان بسبب قرار بإلزام الطالبات ارتداء الحجاب
تراجع مسؤولون في شمال غرب باكستان عن قرار مثير للجدل يلزم كافة الطالبات بارتداء الحجاب
وجاء التراجع غداة إصدار المسؤولين في إقليم خيبر بختونخوا توجيها للمدارس الثانوية بضرورة ارتداء الفتيات للحجاب على خليفة أن هذا سيحميهن من " الحوادث غير الأخلاقية".
وكان قرار فرض الحجاب قد أثار نقاشا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مدافعين عنه ومعارضين له يرون أن السلطات تبنت النهج غير الصحيح حيث ركزت على زي الفتيات عوضا عن مواجهة الذكور ممن يتحرشون بالنساء.
تحقيق لبي بي سي: أعمال العنف في أفغانستان الشهر الماضي أكثر حصدا لأرواح المدنيين من الصراعات في سوريا واليمن
كشف تحقيق لبي بي سي عن أن عدد القتلى في صفوف المدنيين نتيجة أعمال العنف في أفغانستان قد يكون أكبر بكثير مما كان يُعتقد في السابق.
ووثق فريق من صحفيي بي بي سي كل حادثة عنف أفغانستان طيلة شهر أغسطس/ أب الماضي ليكشف أن 473 مدنيا قتلوا وهو ما يزيد عن إجمالي عدد قتلى الصراعات في سوريا واليمن طيلة الفترة ذاتها
كما توصل فريق بي بي سي إلى أن القوات الموالية للحكومة الأفغانية مسؤولة عن قتل عدد من المدنيين يزيد عن عدد من قتلوا على يد طالبان.