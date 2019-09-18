السعودية تعلن الانضمام للتحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية بقيادة الولايات المتحدة

حذر سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى بريطانيا من التسرُّع في الرد على الهجوم الذي وقع، السبت الفائت، على منشآت بلاده النفطية.

وفي حديث لبي بي سي قال الأمير خالد بن بندر آل سعود، إن الهجمات كانت بمثابة ضربة قوية لاقتصاد العالم كله، إلا أنه أضاف "أن آخر ما تحتاج إليه منطقة الشرق الأوسط هو مزيد من الصراعات".

ورجَّح السفير وقوف إيران وراء الهجمات، وهو ما تنفيه طهران.

وفي معرض الردِّ على سؤال حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، على أيدي مسؤولين حكوميين، العام الماضي، وصف السفير الحادثة بأنها "وصمة عار على بلده كلها".