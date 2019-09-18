السعودية تعلن الانضمام للتحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية بقيادة الولايات المتحدة

السفير السعودي لدى بريطانيا: "اغتيال خاشقجي وصمة عار على المملكة بأسرها"
حذر سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى بريطانيا من التسرُّع في الرد على الهجوم الذي وقع، السبت الفائت، على منشآت بلاده النفطية.
وفي حديث لبي بي سي قال الأمير خالد بن بندر آل سعود، إن الهجمات كانت بمثابة ضربة قوية لاقتصاد العالم كله، إلا أنه أضاف "أن آخر ما تحتاج إليه منطقة الشرق الأوسط هو مزيد من الصراعات".
ورجَّح السفير وقوف إيران وراء الهجمات، وهو ما تنفيه طهران.
وفي معرض الردِّ على سؤال حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، على أيدي مسؤولين حكوميين، العام الماضي، وصف السفير الحادثة بأنها "وصمة عار على بلده كلها".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بعد استهداف منشآتها النفطية: السعودية تنضم للتحالف الدولي لتأمين وحماية الملاحة البحرية
نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية
عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قوله إن المملكة قررت الانضمام للتحالف
الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية في المنطقة، وذكرت الوكالة أن منطقة عمليات
التحالف الدولي تشمل مضيق هرمز، وباب المندب، وبحر عُمان، والخليج العربي.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت لتشكيل قوة بحرية دولية لتأمين
الملاحة الدولية في الخليج، وذلك على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت ناقلات نفط في مياه المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويأتي الإعلان السعودي بعد أيام من هجوم بطائرات مسيرة استهدف
منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
السفير السعودي لدى بريطانيا: "اغتيال خاشقجي وصمة عار على المملكة بأسرها"
حذر سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى بريطانيا من التسرُّع في الرد على الهجوم الذي وقع، السبت الفائت، على منشآت بلاده النفطية.
وفي حديث لبي بي سي قال الأمير خالد بن بندر آل سعود، إن الهجمات كانت بمثابة ضربة قوية لاقتصاد العالم كله، إلا أنه أضاف "أن آخر ما تحتاج إليه منطقة الشرق الأوسط هو مزيد من الصراعات".
ورجَّح السفير وقوف إيران وراء الهجمات، وهو ما تنفيه طهران.
وفي معرض الردِّ على سؤال حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، على أيدي مسؤولين حكوميين، العام الماضي، وصف السفير الحادثة بأنها "وصمة عار على بلده كلها".
بعد استهداف منشآتها النفطية: السعودية تنضم للتحالف الدولي لتأمين وحماية الملاحة البحرية
نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قوله إن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية في المنطقة، وذكرت الوكالة أن منطقة عمليات التحالف الدولي تشمل مضيق هرمز، وباب المندب، وبحر عُمان، والخليج العربي.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت لتشكيل قوة بحرية دولية لتأمين الملاحة الدولية في الخليج، وذلك على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت ناقلات نفط في مياه المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويأتي الإعلان السعودي بعد أيام من هجوم بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية.