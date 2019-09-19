الهجمات على أرامكو: وزير الخارجية الإيراني يحذر من "حرب شاملة"
قال وزير الخارجية
الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أي ضربة عسكرية توجهها الولايات المتحدة الأمريكية
أو السعودية إلى بلاده ستؤدي إلى حرب شاملة.
وتنفي إيران الاتهامات
الأمريكية والسعودية بوقوفها وراء الغارات التي استهدفت منشآت نفطية في شرقي
السعودية قبل عدة أيام.
وشدد
ظريف في مقابلة مع قناة إخبارية أمريكية على أن طهران لا ترغب في الحرب لكنها لن
تتردد عن الدفاع عن أرضيها.
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التطورات في السودان: الحرية والتغيير تدعو إلى مظاهرات للمطالبة بمحاسبة رموز النظام السابق
دعت قوى الحرية والتغيير إلى تنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من مدن
البلاد للمطالبة بمحاسبة رموز النظام السابق.
ودعت
الحركة المحتجين إلى تسليم مذكرة لوزارة العدل تدعو الى ضرورة محاكمة رموز وقيادات
نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وكانت قوى
الحرية والتغيير من الحركات التي قادت التظاهرات الشعبية التي سبقت إطاحة الجيش
بحكم البشير في أبريل/ نيسان الماضي
وتعتبر هذه الدعوة الثانية لقوى الحرية التغيير بعد تشكيل حكومة
الفترة الانتقالية اذ خرجت مسيرات ضخمة الأسبوع الماضي تطالب باستقلالية السلطة
القضائية.
الانتخابات في إسرائيل: نتنياهو يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية
يترقب
الاسرائيليون اليوم رداً من زعيم حزب أزرق أبيض بينى غانتس، على دعوة وجهها له
رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتشكيل ائتلاف
حاكم موسع وقيادة حكومة اسرائيلية جديدة مشتركة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.
ورحب الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين بدعوة
نتنياهو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع منافسه في الانتخابات والمنتمي لليسار الوسط.
تأتي هذه التطورات بعد أن قال نتنياهو إنه لا
مجال أمامه لتشكيل حكومة يمينية بعد نتائج الانتخابات التي جاءت متقاربة حيث قفز
"أزرق أبيض" بمقعدين ليرتفع عن "الليكود" والذي حظى ب31
مقعدا.
ويحتاج تشكيل حكومة إلى تأمين دعم 61 نائبا من نواب الكنيست البالغ عددهم 120.
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الهجمات على أرامكو: وزير الخارجية الإيراني يحذر من "حرب شاملة"
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أي ضربة عسكرية توجهها الولايات المتحدة الأمريكية أو السعودية إلى بلاده ستؤدي إلى حرب شاملة.
وتنفي إيران الاتهامات الأمريكية والسعودية بوقوفها وراء الغارات التي استهدفت منشآت نفطية في شرقي السعودية قبل عدة أيام.
وشدد ظريف في مقابلة مع قناة إخبارية أمريكية على أن طهران لا ترغب في الحرب لكنها لن تتردد عن الدفاع عن أرضيها.
التطورات في السودان: الحرية والتغيير تدعو إلى مظاهرات للمطالبة بمحاسبة رموز النظام السابق
دعت قوى الحرية والتغيير إلى تنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من مدن البلاد للمطالبة بمحاسبة رموز النظام السابق.
ودعت الحركة المحتجين إلى تسليم مذكرة لوزارة العدل تدعو الى ضرورة محاكمة رموز وقيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وكانت قوى الحرية والتغيير من الحركات التي قادت التظاهرات الشعبية التي سبقت إطاحة الجيش بحكم البشير في أبريل/ نيسان الماضي
وتعتبر هذه الدعوة الثانية لقوى الحرية التغيير بعد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية اذ خرجت مسيرات ضخمة الأسبوع الماضي تطالب باستقلالية السلطة القضائية.
الانتخابات في إسرائيل: نتنياهو يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية
يترقب الاسرائيليون اليوم رداً من زعيم حزب أزرق أبيض بينى غانتس، على دعوة وجهها له رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتشكيل ائتلاف حاكم موسع وقيادة حكومة اسرائيلية جديدة مشتركة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.
ورحب الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين بدعوة نتنياهو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع منافسه في الانتخابات والمنتمي لليسار الوسط.
تأتي هذه التطورات بعد أن قال نتنياهو إنه لا مجال أمامه لتشكيل حكومة يمينية بعد نتائج الانتخابات التي جاءت متقاربة حيث قفز "أزرق أبيض" بمقعدين ليرتفع عن "الليكود" والذي حظى ب31 مقعدا.
ويحتاج تشكيل حكومة إلى تأمين دعم 61 نائبا من نواب الكنيست البالغ عددهم 120.
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