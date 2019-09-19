الهجمات على أرامكو: وزير الخارجية الإيراني يحذر من "حرب شاملة"

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أي ضربة عسكرية توجهها الولايات المتحدة الأمريكية أو السعودية إلى بلاده ستؤدي إلى حرب شاملة.

وتنفي إيران الاتهامات الأمريكية والسعودية بوقوفها وراء الغارات التي استهدفت منشآت نفطية في شرقي السعودية قبل عدة أيام.

وشدد ظريف في مقابلة مع قناة إخبارية أمريكية على أن طهران لا ترغب في الحرب لكنها لن تتردد عن الدفاع عن أرضيها.