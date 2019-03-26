مقاتلو داعش وأسرهم أصبحوا عبئاً على الأكراد في سوريا

14 ألف مقاتل وأمراة وطفل بقايا "الدولة الاسلامية" لدى الأكراد
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تركيا تبدأ بمحاكمة موظف في القنصلية الأمريكية في اسطنبول
بدأت في اسطنبول محاكمة مواطن تركي يعمل في القنصلية الامريكية في اسطنبول بحضور ممثلين عن القنصلية الامريكية.
وتتهم الحكومة التركية متين توبز بالتجسس والمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشل عام 2017.
ودخل توبز قاعة المحكمة وهو يبكي. ويعمل لصالح ادارة محافحة المخدرات الامريكية في القنصلية.
وتمثل محاكمة توبز حلقة من حلقات التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا.
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قال
مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا إنهم يواجهون أزمة
كبيرة في التعامل مع العدد الكبير من مقاتلي الدولة الاسلامية الذين استسلموا
مؤخراأو تم اسرهم بنهاية المعارك بين قوات سوريا
الديمقراطية ومقاتلي التنظيم.
ودعا
مسؤول العلاقات الخارجية في الادارة الذاتية الكردية عبد الكريم عمر إلى إقامة
محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء المقاتلين.
ورفضت أغلب الدول الغربية عودة مواطنيها الذي انضموا الى التنظي. وتواجه الادارة الكردية مشكلة كبيرة في سجن هذا العدد الكبير من المقاتلين وإيواء الالاف من نساء واطفال هؤلاء المقاتلين في مخيمات.
ويحتجز
الأكراد نحو خمسة آلاف مقاتل بينهم الآلاف من
المقاتلين الأجانب الخطرين إلى جانب تسعة آلاف طفل وإمرأة
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تركيا تبدأ بمحاكمة موظف في القنصلية الأمريكية في اسطنبول
بدأت في اسطنبول محاكمة مواطن تركي يعمل في القنصلية الامريكية في اسطنبول بحضور ممثلين عن القنصلية الامريكية.
وتتهم الحكومة التركية متين توبز بالتجسس والمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشل عام 2017.
ودخل توبز قاعة المحكمة وهو يبكي. ويعمل لصالح ادارة محافحة المخدرات الامريكية في القنصلية.
وتمثل محاكمة توبز حلقة من حلقات التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا.
Post update
قال مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا إنهم يواجهون أزمة كبيرة في التعامل مع العدد الكبير من مقاتلي الدولة الاسلامية الذين استسلموا مؤخراأو تم اسرهم بنهاية المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي التنظيم.
ودعا مسؤول العلاقات الخارجية في الادارة الذاتية الكردية عبد الكريم عمر إلى إقامة محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء المقاتلين.
ورفضت أغلب الدول الغربية عودة مواطنيها الذي انضموا الى التنظي. وتواجه الادارة الكردية مشكلة كبيرة في سجن هذا العدد الكبير من المقاتلين وإيواء الالاف من نساء واطفال هؤلاء المقاتلين في مخيمات.
ويحتجز الأكراد نحو خمسة آلاف مقاتل بينهم الآلاف من المقاتلين الأجانب الخطرين إلى جانب تسعة آلاف طفل وإمرأة