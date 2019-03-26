مقاتلو داعش وأسرهم أصبحوا عبئاً على الأكراد في سوريا

قال مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا إنهم يواجهون أزمة كبيرة في التعامل مع العدد الكبير من مقاتلي الدولة الاسلامية الذين استسلموا مؤخراأو تم اسرهم بنهاية المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي التنظيم.

ودعا مسؤول العلاقات الخارجية في الادارة الذاتية الكردية عبد الكريم عمر إلى إقامة محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء المقاتلين.

ورفضت أغلب الدول الغربية عودة مواطنيها الذي انضموا الى التنظي. وتواجه الادارة الكردية مشكلة كبيرة في سجن هذا العدد الكبير من المقاتلين وإيواء الالاف من نساء واطفال هؤلاء المقاتلين في مخيمات.

ويحتجز الأكراد نحو خمسة آلاف مقاتل بينهم الآلاف من المقاتلين الأجانب الخطرين إلى جانب تسعة آلاف طفل وإمرأة