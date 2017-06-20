لاجئ سوري يروج لمطبخ بلاده في أثينا
اللاجئ الكردي السوري برشنك حاج يونس يستعرض مهاراته في الطبخ في اثينا بمناسبة يوم اللاجئين العالمي.
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Reuters
وصل برشنك الى اليونان بحرا من تركيا في آذار / مارس من العام الماضي، بعد اسبوع فقط من اتمام صفقة اللاجئين بين تركيا والاتحاد الاوروبي، مما قوض آماله بالتوجه الى سويسرا او هولندا
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Reuters
هرب برشنك من بلدة عامودى الكردية السورية الى العراق في اوائل الحرب الأهلية، وعمل نادلا وطباخا في الفنادق املا بجمع ما يكفي من المال لدفع تكاليف الرحلة الى أوروبا
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Reuters
درس برشنك هندسة الكمبيوتر، وبدأ مسيرته مع الطبخ قبل سنوات خمس
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Reuters
يقول برشنك "اريد ان أذكرهم بأنه ما زال هناك لاجئين هنا، واريدهم ان يتذكروا بأن ثمة سوريين في كل مكان وهم بحاجة الى العون"
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Reuters
أطباق سورية تقليدية زخرت بها الموائد بمناسبة يوم اللاجئين العالمي في العشرين من حزيران / يونيو
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Reuters
يأمل برشنك في ان تشد أطباقه انتباه اليونانيين الى معاناة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين العالقين في اليونان
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Reuters
سعى برشنك الى تعريف اليونانيين على روائع المطبخ السوري، مثل المتبل والفريكه والدجاج المتبل بالطحينة ولحم الغنم مع البرغل
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Reuters
عمل برشنك بمعية الطباخ اليوناني فوتيس فوتينوغلو على اعداد الطعام في مطبخ صغير
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يهدف مهرجان طعام اللاجئين الذي جاء بمبادرة فرنسية الى تعريف سكان 13 مدينة أوروبية على الاطباق الشرق أوسطية والافريقية
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Reuters
قدم برشنك الى اليونان قبل سنة واحدة، وقام في ليلة واحدة هذا الاسبوع باستعراض مهارته في الطبخ في اثينا للتعريف بالمطبخ السوري
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