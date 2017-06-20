لاجئ سوري يروج لمطبخ بلاده في أثينا

وصل برشنك الى اليونان بحرا من تركيا في آذار / مارس من العام الماضي، بعد اسبوع فقط من اتمام صفقة اللاجئين بين تركيا والاتحاد الاوروبي، مما قوض آماله بالتوجه الى سويسرا او هولندا