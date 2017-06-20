لاجئ سوري يروج لمطبخ بلاده في أثينا

  • 20 يونيو/ حزيران 2017

اللاجئ الكردي السوري برشنك حاج يونس يستعرض مهاراته في الطبخ في اثينا بمناسبة يوم اللاجئين العالمي.

  • برشنك Reuters

    وصل برشنك الى اليونان بحرا من تركيا في آذار / مارس من العام الماضي، بعد اسبوع فقط من اتمام صفقة اللاجئين بين تركيا والاتحاد الاوروبي، مما قوض آماله بالتوجه الى سويسرا او هولندا

  • برشنك Reuters

    هرب برشنك من بلدة عامودى الكردية السورية الى العراق في اوائل الحرب الأهلية، وعمل نادلا وطباخا في الفنادق املا بجمع ما يكفي من المال لدفع تكاليف الرحلة الى أوروبا

  • برشنك Reuters

    درس برشنك هندسة الكمبيوتر، وبدأ مسيرته مع الطبخ قبل سنوات خمس

  • برشنك Reuters

    يقول برشنك "اريد ان أذكرهم بأنه ما زال هناك لاجئين هنا، واريدهم ان يتذكروا بأن ثمة سوريين في كل مكان وهم بحاجة الى العون"

  • برشنك Reuters

    أطباق سورية تقليدية زخرت بها الموائد بمناسبة يوم اللاجئين العالمي في العشرين من حزيران / يونيو

  • برشنك Reuters

    يأمل برشنك في ان تشد أطباقه انتباه اليونانيين الى معاناة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين العالقين في اليونان

  • برشنك Reuters

    سعى برشنك الى تعريف اليونانيين على روائع المطبخ السوري، مثل المتبل والفريكه والدجاج المتبل بالطحينة ولحم الغنم مع البرغل

  • برشنك Reuters

    عمل برشنك بمعية الطباخ اليوناني فوتيس فوتينوغلو على اعداد الطعام في مطبخ صغير

  • برشنك Reuters

    يهدف مهرجان طعام اللاجئين الذي جاء بمبادرة فرنسية الى تعريف سكان 13 مدينة أوروبية على الاطباق الشرق أوسطية والافريقية

  • برشنك Reuters

    قدم برشنك الى اليونان قبل سنة واحدة، وقام في ليلة واحدة هذا الاسبوع باستعراض مهارته في الطبخ في اثينا للتعريف بالمطبخ السوري