رجال الطواريء يقطعون رأس أفعى لإنقاذ امرأة من أنيابها

مصدر الصورة AFP Image caption قطع رجال الطوارئ رأس الأفعى التي يبلغ طولها أكثر من متر ونصف بسكين لإبعادها عن وجه المرأة

أنقذ رجال الطوارئ امرأة غرست أفعى من نوع "الأفعى العاصرة" أنياب فكيها في وجهها في ولاية أوهايو الأمريكية.

وفي نداء مسجل في خدمة الأسعاف، قالت امرأة إن أفعى طولها متر ونصف التفت حول خصرها وعضتها من أنفها.

وقالت المرأة لمن رد عليها في هاتف الأسعاف إنها ملقاة على الأرض أمام منزلها طالبة نجدتها بأسرع وقت ممكن.

وقال مدير فرع شرطة الإطفاء إن أعضاء فريق الطوارئ اضطروا إلى قطع رأس الأفعى بسكين لإبعادها عن وجه المرأة، ثم نقلوها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال مصادر المستشفى إن جروحها لا تهدد حياتها، وقد اعيدت إلى منزلها بعد تلقيها العلاج الازم.

وأفادت تقارير أن المرأة تهوى جمع الأفاعي ولديها في منزلها 11 أفعى، من بينهن اثنان من نوع "الأفعى العاصرة" مثل التي هاجمتها.