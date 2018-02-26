صور نادرة غيرت حياة كثيرين

  • 26 فبراير/ شباط 2018

بيعت في المزاد في نيويورك 24 صورة فوتوغرافية من أرشيف المصور وعالم الاجتماع لويس هاين. هذه الصور النادرة جاءت من مجموعة المصور النيويوركي الراحل ايسادور سيدمان.

كان عالم الاجتماع هاين من كبار المصورين الوثائقيين في القرن العشرين. وأطلق على مشاريعه اسم "القصص المصورة" لأن مفاهيم الصحافة المصورة والوثائقيات لم تكن ولدت في تلك الفترة. واستخدم هاين الصور والكلمات من أجل الكفاح في سبيل القضايا التي كان يؤمن بها.

وتؤرخ الصور التي بيعت في المزاد لسيرة هاين، وشملت صورا من مشاريعه المعروفة التي ركزت النظر على الفقراء والمعوزين في كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وكذلك في نيويورك وبيتسبورغ.

ميكانيكي مصدر الصورة COURTESY OF SWANN AUCTIONS GALLERIES
Image caption ميكانيكي في مرجل بخاري في محطة لتوليد الكهرباء، حوالي عام 1921. بيعت هذه الصورة النادرة بأكثر من 80 الف دولار
يوم قائظ مصدر الصورة Courtesy of Swann Auction Galleries
Image caption يوم قائظ في الجانب الشرقي من نيويورك عام 1908
أم وابنتها مصدر الصورة Courtesy of Swann Auction Galleries
Image caption أم وابنتها في مركز جزيرة أليس لاستقبال المهاجرين في نيويورك في عام 1907

قضى هاين سنوات طوال في مشاريعه المتعددة صور فيها شخوصه باحترام وحنو. وفي عام 1904، بدأ بتوثيق قصص المهاجرين القادمين الى جزيرة أليس في نيويورك، مركز استقبال المهاجرين الى الولايات المتحدة آنذاك.

وكان هدفه اعطاء وجه بشري للأسر المهاجرة التي كان يخشاها النيويوركيون.

كان هاين يطلب من الذين يصورهم موافقتهم قبل أن يؤطر صوره ويطلق مصباح الاضاءة الذي كان يصاحبه صوت انفجار والكثير من الدخان الأسود.

أسرة مصدر الصورة COURTESY OF SWANN AUCTIONS GALLERIESs
Image caption أسرة إيطالية في صالة الأمتعة في جزيرة أليس، 1905
أطفال مصدر الصورة Courtesy of Swann Auction Galleries
Image caption وقت الظهر في الحي الصناعي في الجانب الشرقي من نيويورك، 1912
سلافية مصدر الصورة Courtesy of Swann Auction Galleries
Image caption مهاجرة سلافية في جزيرة أليس، 1907

كلفت وكالات للخدمات الاجتماعية ومطبوعات تقدمية وشركات هاين بانتاج مواضيع مصورة. وكانت من صوره الشهيرة تلك التي وثقت العمال وهم يعملون في تشييد مبنى "الأمباير ستيت" في نيويورك.

وعندما عين مصورا رسميا للجنة عمالة الأطفال الوطنية الامريكية في عام 1908، شرع في توثيق ما كان يقع في المصانع والورشات، وهي صور استخدمت لاحقا كأدلة للقضاء على استغلال الأطفال. وبلغت كراهية أصحاب المصانع له حدا اضطره ان يقوم بعمله متنكرا خوفا على سلامته. وتعرض للتهديد أكثر من مرة.

ولكن، ونتيجة للصور التي التقطها، أخضعت قوانين عمالة الأطفال في الولايات المتحدة الى تغيير جذري. كما وفرت الصور التي التقطها سجلا رائعا للظروف التي كان يعاني منها العاملون العاديون والمهاجرون اوائل القرن العشرين.

نيويورك مصدر الصورة Courtesy of Swann Auction Galleries
Image caption عامل بناء يعمل في تشييد مبنى "أمباير ستيت" في نيويورك، 1930 او 1931
مغزل مصدر الصورة Courtesy of Swann Auction Galleries
Image caption طفلة من كثيرات تعمل في مصنع للغزل في كارولينا، 1908
ورود مصدر الصورة Courtesy of Swann Auction Galleries
Image caption اعداد ورود اصطناعية في نيويورك، 1912
فحم مصدر الصورة Courtesy of Swann Auction Galleries
Image caption مصنع لتكسير الفحم في ولاية بنسلفانيا، 1912

حقوق الصور محفوظة لـ Swann Auction Galleries

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