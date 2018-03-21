بالصور: الاحتفال بعيد نوروز
شعوب في الشرق الأوسط وغرب آسيا وجاليات في مختلف أنحاء العالم تحتفل بعيد نوروز
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EPA
المشاعل إشارة إلى بدء الاحتفالات بعيد نوروز - الصورة من عقرة بكردستان العراق
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Reuters
يحتفلون بمناسبة مقدم السنة الجديدة، يوم نوروز، في كردستان العراق
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Reuters
احتفال نوروزي في كردستان العراق
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Reuters
موكب يرفع المشاعل للاحتفال بعيد نوروز في منطقة عقرة بكردستان العراق
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Reuters
الدبكة الكردية جزء أساسي من الاحتفال بالأعياد
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EPA
دياربكر، تركيا - فتاة تقتني "القفطان" التقليدي بمناسبة عيد نوروز الذي تعترف به منظمة اليونسكو باعتباره إرثا حضاريا إنسانيا
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EPA
عروسان يحتفلان بزفافهما على جسر في منطقة ديار بكر توافقا مع عيد نوروز
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EPA
إيرانيون يتبضعون استعدادا لعيد نوروز، عيد السنة الجديدة. شراء سمك الزينة والزهور يعتبر من التقاليد التي درج عليها الايرانيون للاحتفال بهذا العيد
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Getty Images
في هانوفر بالمانيا أكراد يتظاهرون ضد التدخل العسكري التركي في عفرين السورية بمناسبة عيد نوروز
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MONICA ALMEIDA
في لوس انجليس بالولايات المتحدة أمريكيات من أصول ايرانية يحتفلن بعيد نوروز بتوزيع الطعام على المشردين والذين لا مأوى لهم
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SHAH MARAI
في العاصمة الأفغانية شبان يحتفلون بمقدم عيد نوروز على مرتفع يطل على المدينة
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ERDEM SAHIN
وفي اسطنبول التركية مؤيدات لحزب الشعب الديمقراطي (الكردي) يحتفلن بعيد نوروز
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AFP
شابتان في دياربكر تلوحان بعلامة النصر في تجمع أقيم هناك احتفاء بعيد نوروز
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AFP
وفي العاصمة اللبنانية، أكراد يحتفلون على ساحل البحر في بيروت
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