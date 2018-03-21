بالصور: الاحتفال بعيد نوروز

  • 21 مارس/ آذار 2018

شعوب في الشرق الأوسط وغرب آسيا وجاليات في مختلف أنحاء العالم تحتفل بعيد نوروز

  • نوروز EPA

    المشاعل إشارة إلى بدء الاحتفالات بعيد نوروز - الصورة من عقرة بكردستان العراق

  • نوروز Reuters

    يحتفلون بمناسبة مقدم السنة الجديدة، يوم نوروز، في كردستان العراق

  • نوروز Reuters

    احتفال نوروزي في كردستان العراق

  • نوروز Reuters

    موكب يرفع المشاعل للاحتفال بعيد نوروز في منطقة عقرة بكردستان العراق

  • نوروز Reuters

    الدبكة الكردية جزء أساسي من الاحتفال بالأعياد

  • نوروز EPA

    دياربكر، تركيا - فتاة تقتني "القفطان" التقليدي بمناسبة عيد نوروز الذي تعترف به منظمة اليونسكو باعتباره إرثا حضاريا إنسانيا

  • نوروز EPA

    عروسان يحتفلان بزفافهما على جسر في منطقة ديار بكر توافقا مع عيد نوروز

  • نوروز EPA

    إيرانيون يتبضعون استعدادا لعيد نوروز، عيد السنة الجديدة. شراء سمك الزينة والزهور يعتبر من التقاليد التي درج عليها الايرانيون للاحتفال بهذا العيد

  • نوروز Getty Images

    في هانوفر بالمانيا أكراد يتظاهرون ضد التدخل العسكري التركي في عفرين السورية بمناسبة عيد نوروز

  • نوروز MONICA ALMEIDA

    في لوس انجليس بالولايات المتحدة أمريكيات من أصول ايرانية يحتفلن بعيد نوروز بتوزيع الطعام على المشردين والذين لا مأوى لهم

  • نوروز SHAH MARAI

    في العاصمة الأفغانية شبان يحتفلون بمقدم عيد نوروز على مرتفع يطل على المدينة

  • نوروز ERDEM SAHIN

    وفي اسطنبول التركية مؤيدات لحزب الشعب الديمقراطي (الكردي) يحتفلن بعيد نوروز

  • نوروز AFP

    شابتان في دياربكر تلوحان بعلامة النصر في تجمع أقيم هناك احتفاء بعيد نوروز

  • نوروز AFP

    وفي العاصمة اللبنانية، أكراد يحتفلون على ساحل البحر في بيروت

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