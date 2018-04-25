الجديد في معرض بكين للسيارات 2018
ازاحة الستار عن عدد من السيارات الجديدة في معرض بكين للسيارات 2018.
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Reuters
شركة تيسلا الأمريكية عرضت انتاجها الجديد، تيسلا موديل 3 التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
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AFP
بي أم دبليو اختارت بكين لتقديم سيارتها الرياضية الجديدة M2 Competition.
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AFP
سيارة نيو أيف، وهي سيارة نموذج، ذاتية القيادة. تقول الشركة المصنعة إنها قد تدخل حيز الانتاج في عام 2020. نيو شركة صينية متخصصة بانتاج السيارات الكهربائية.
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AFP
جنرال موتورز الأمريكية عرضت سيارة كاديلاك سي تي 6 الجديدة في معرض بكين.
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AFP
منظر عام لجناح مرسيدس بنز في معرض بكين للسيارات 2018. عرضت شركات السيارات أكثر من ألف سيارة في المعرض.
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AFP
شمل جناح مرسيدس بنز احدى سيارات سباق الفورمولا 1.
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AFP
السيارة النموذج BYD E-SEED. شركة BYD شركة صينية مقرها في شينزين.
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AFP
منظر عام للمعرض.
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NICOLAS ASFOURI
سيارة نيو أيف، وهي سيارة نموذج، ذاتية القيادة. تقول الشركة المصنعة إنها قد تدخل حيز الانتاج في عام 2020. نيو شركة صينية متخصصة بانتاج السيارات الكهربائية.
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AFP
شركة نيسان عرضت سيارة "سيلفي" الكهربائية.
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AFP
عرضت مرسيدس سيارة مايباخ "ذات الفخامة القصوى" في بكين.
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AFP
شركة هيونداي الكورية عرضت سيارة النموذج "لو فال روج".
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AFP
عرضت مرسيدس سيارة مايباخ "ذات الفخامة القصوى" في بكين.
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AFP
عرضت مرسيدس سيارة مايباخ "ذات الفخامة القصوى" في بكين.
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AFP
بي أم دبليو عرضت سيارة BMW i vision dynamics الكهربائية في بكين. يتوقع أن تدخل هذه السيارة حيز الانتاج في عام 2021.
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AFP
بورشيه عرضت سيارة سبورت غران توريزمو في بكين.
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NICOLAS ASFOURI
بي أم دبليو عرضت سيارة BMW i vision dynamics الكهربائية في بكين. يتوقع أن تدخل هذه السيارة حيز الانتاج في عام 2021.
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AFP
بي أم دبليو عرضت سيارة BMW i vision dynamics الكهربائية.
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AFP
نموذج استشرافي لسيارة بي لأم دبليو رياضية من الفئة الثامنة عرضت في بكين.
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AFP
ميتسوبيشي ايكليبس كروس، رباعية الدفع، في معرض بكين. السوق الصينية للسيارات هي الأكبر عالميا.
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AFP
بي أم دبليو اختارت بكين لتقديم سيارتها الرياضية الجديدة M2 Competition.
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AFP
نيكولاس سبيكس، مدير مبيعات مرسيدس بنز في العاصمة الصينية، يزيح الستار عن سيارة السي كلاس الجديدة.
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Reuters
شركة تيسلا الأمريكية عرضت انتاجها الجديد، تيسلا موديل 3 التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
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