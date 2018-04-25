الجديد في معرض بكين للسيارات 2018

  • 25 أبريل/ نيسان 2018

ازاحة الستار عن عدد من السيارات الجديدة في معرض بكين للسيارات 2018.

  • تيسلا Reuters

    شركة تيسلا الأمريكية عرضت انتاجها الجديد، تيسلا موديل 3 التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

  • بي أم دبليو AFP

    بي أم دبليو اختارت بكين لتقديم سيارتها الرياضية الجديدة M2 Competition.

  • نيو أيف AFP

    سيارة نيو أيف، وهي سيارة نموذج، ذاتية القيادة. تقول الشركة المصنعة إنها قد تدخل حيز الانتاج في عام 2020. نيو شركة صينية متخصصة بانتاج السيارات الكهربائية.

  • كاديلاك AFP

    جنرال موتورز الأمريكية عرضت سيارة كاديلاك سي تي 6 الجديدة في معرض بكين.

  • منظر AFP

    منظر عام لجناح مرسيدس بنز في معرض بكين للسيارات 2018. عرضت شركات السيارات أكثر من ألف سيارة في المعرض.

  • بنز AFP

    شمل جناح مرسيدس بنز احدى سيارات سباق الفورمولا 1.

  • BYD AFP

    السيارة النموذج BYD E-SEED. شركة BYD شركة صينية مقرها في شينزين.

  • بكين AFP

    منظر عام للمعرض.

  • نيو NICOLAS ASFOURI

    سيارة نيو أيف، وهي سيارة نموذج، ذاتية القيادة. تقول الشركة المصنعة إنها قد تدخل حيز الانتاج في عام 2020. نيو شركة صينية متخصصة بانتاج السيارات الكهربائية.

  • نيسان AFP

    شركة نيسان عرضت سيارة "سيلفي" الكهربائية.

  • مايباخ AFP

    عرضت مرسيدس سيارة مايباخ "ذات الفخامة القصوى" في بكين.

  • هيونداي AFP

    شركة هيونداي الكورية عرضت سيارة النموذج "لو فال روج".

  • مايباخ AFP

    عرضت مرسيدس سيارة مايباخ "ذات الفخامة القصوى" في بكين.

  • مايباخ AFP

    عرضت مرسيدس سيارة مايباخ "ذات الفخامة القصوى" في بكين.

  • بي أم دبليو AFP

    بي أم دبليو عرضت سيارة BMW i vision dynamics الكهربائية في بكين. يتوقع أن تدخل هذه السيارة حيز الانتاج في عام 2021.

  • بورشيه AFP

    بورشيه عرضت سيارة سبورت غران توريزمو في بكين.

  • بي أم دبليو NICOLAS ASFOURI

    بي أم دبليو عرضت سيارة BMW i vision dynamics الكهربائية في بكين. يتوقع أن تدخل هذه السيارة حيز الانتاج في عام 2021.

  • بي أم دبليو AFP

    بي أم دبليو عرضت سيارة BMW i vision dynamics الكهربائية.

  • بي أم دبليو AFP

    نموذج استشرافي لسيارة بي لأم دبليو رياضية من الفئة الثامنة عرضت في بكين.

  • ميتسوبيشي AFP

    ميتسوبيشي ايكليبس كروس، رباعية الدفع، في معرض بكين. السوق الصينية للسيارات هي الأكبر عالميا.

  • بي أم AFP

    بي أم دبليو اختارت بكين لتقديم سيارتها الرياضية الجديدة M2 Competition.

  • بنز AFP

    نيكولاس سبيكس، مدير مبيعات مرسيدس بنز في العاصمة الصينية، يزيح الستار عن سيارة السي كلاس الجديدة.

  • تيسلا Reuters

    شركة تيسلا الأمريكية عرضت انتاجها الجديد، تيسلا موديل 3 التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

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