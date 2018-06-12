الخنفساء التي أسرت قلوب المكسيكيين

مصدر الصورة Dan Giannopoulos

يلقي المصور الفوتوغرافي دان جيانوبولوس نظرة مرحة إلى قصة العشق الأبدي بين المكسيكيين وواحدة من أشهر السيارات عبر التاريخ.

ورغم أصلها الألماني، أصبحت سيارة الفولكسفاغن "الخنفساء"،التي كانت تنتج في المكسيك، رمزا من رموز التراث المكسيكي شأنها شأن فرق "المارياشي" الموسيقية وغيرها من الرموز.

طرحت الخنفساء للبيع للمكسيكيين قبل أكثر من 50 عاما، ولاقت رواجا كبيرا بعد ذلك بفترة قصيرة. وبينما توقف انتاجها في المكسيك في عام 2003، ما زال من المستحيل تقريبا أن يتجول المرء في هذه البلاد دون أن يصادفه شكلها المميز في الأزقة أو في باحات البيوت أو في الشوارع.

مصدر الصورة Dan Giannopoulos

مصدر الصورة Dan Giannopoulos

مصدر الصورة Dan Giannopoulos

مصدر الصورة Dan Giannopoulos

مصدر الصورة Dan Giannopoulos

مصدر الصورة Dan Giannopoulos

مصدر الصورة Dan Giannopoulos

مصدر الصورة Dan Giannopoulos