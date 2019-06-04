بالصور: مسلمون يحتفلون بحلول عيد الفطر

  • 4 يونيو/ حزيران 2019

يحتفل جزء كبير من العالم الإسلامي الثلاثاء بحلول عيد الفطر.

  • طرابلس MAHMUD TURKIA

    رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يؤدي صلاة العيد في ساحة الشهداء في العاصمة طرابلس.

  • هرات AFP

    أطفال أفغان يلعبون بأسلحة بلاستيكية في أول أيام عيد الفطر في هرات.

  • بوركينا فاسو AFP

    مسلمون يؤدون صلاة العيد في ميدان الأمة في واغادوغو ببوركينا فاسو.

  • نيويورك AFP

    مسلمون يؤدون صلاة العيد في أحد شوارع حي بروكلين في نيويورك.

  • بغداد EPA

    عراقيون من الطائفة السنية يؤدون صلاة العيد في جامع الفردوس ببغداد. وتحتفل الطائفة الشيعية في العراق بالعيد يوم الأربعاء.

  • سانت بطرسبرغ AFP

    صلاة العيد قبالة مسجد سانت بطرسبرغ في روسيا.

  • بيروت AFP

    لبنانيون يؤدون صلاة العيد خارج مسجد محمد الأمين في بيروت.

  • كوسوفو AFP

    أطفال من كوسوفو يؤدون صلاة العيد في الجامع الكبير في العاصمة برشتينا.

  • اسطنبول AFP

    صلاة العيد في مسجد السليمانية في اسطنبول.

  • تيرانا Reuters

    مسلمون ألبان يؤدون صلاة العيد في ميدان اسكندربيك في العاصمة تيرانا.

  • إدلب AFP

    سوريون في إدلب يؤدون صلاة العيد، على خلاف باقي المحافظات السورية التي تحتفل بالعيد الأربعاء.

  • مكة AFP

    مصلون يؤدون صلاة العيد في المسجد الحرام بمكة.

  • كينشاسا AFP

    صلاة العيد في ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

  • نابولي EPA

    مسلمون يؤدون صلاة العيد في ميدان غاريبالدي في مدينة نابولي الإيطالية الجنوبية.

  • مقديشو Reuters

    صوماليون يؤدون صلاة العيد في ملعب لكرة القدم في العاصمة مقديشو.

  • انجلترا PA

    مسلمون يؤدون صلاة العيد في متنزه سمول هيث بمدينة برمينغهام وسط إنجلترا.

  • باكستان AFP

    صلاة العيد في بيشاور بشمال غربي باكستان.

  • موسكو Reuters

    مسلمون يؤدون صلاة العيد في مسجد موسكو الكبير.