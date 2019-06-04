بالصور: مسلمون يحتفلون بحلول عيد الفطر
يحتفل جزء كبير من العالم الإسلامي الثلاثاء بحلول عيد الفطر.
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MAHMUD TURKIA
رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يؤدي صلاة العيد في ساحة الشهداء في العاصمة طرابلس.
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AFP
أطفال أفغان يلعبون بأسلحة بلاستيكية في أول أيام عيد الفطر في هرات.
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AFP
مسلمون يؤدون صلاة العيد في ميدان الأمة في واغادوغو ببوركينا فاسو.
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AFP
مسلمون يؤدون صلاة العيد في أحد شوارع حي بروكلين في نيويورك.
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EPA
عراقيون من الطائفة السنية يؤدون صلاة العيد في جامع الفردوس ببغداد. وتحتفل الطائفة الشيعية في العراق بالعيد يوم الأربعاء.
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AFP
صلاة العيد قبالة مسجد سانت بطرسبرغ في روسيا.
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AFP
لبنانيون يؤدون صلاة العيد خارج مسجد محمد الأمين في بيروت.
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AFP
أطفال من كوسوفو يؤدون صلاة العيد في الجامع الكبير في العاصمة برشتينا.
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AFP
صلاة العيد في مسجد السليمانية في اسطنبول.
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Reuters
مسلمون ألبان يؤدون صلاة العيد في ميدان اسكندربيك في العاصمة تيرانا.
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AFP
سوريون في إدلب يؤدون صلاة العيد، على خلاف باقي المحافظات السورية التي تحتفل بالعيد الأربعاء.
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AFP
مصلون يؤدون صلاة العيد في المسجد الحرام بمكة.
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AFP
صلاة العيد في ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.
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EPA
مسلمون يؤدون صلاة العيد في ميدان غاريبالدي في مدينة نابولي الإيطالية الجنوبية.
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Reuters
صوماليون يؤدون صلاة العيد في ملعب لكرة القدم في العاصمة مقديشو.
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PA
مسلمون يؤدون صلاة العيد في متنزه سمول هيث بمدينة برمينغهام وسط إنجلترا.
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AFP
صلاة العيد في بيشاور بشمال غربي باكستان.
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Reuters
مسلمون يؤدون صلاة العيد في مسجد موسكو الكبير.
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