عاشوراء في صور

  • 10 سبتمبر/ أيلول 2019

مسلمون في العديد من الدول يحيون ذكرى يوم عاشوراء ومقتل الحسين بن علي في معركة الطف قرب كربلاء.

  • النجف EPA

    صورة التقطت بسرعة بطيئة لحاملي مشاعل كانوا يحيون ذكرى عاشوراء في مدينة النجف بالعراق

  • النجف EPA

    حملة المشاعل في موكب حسيني في النجف

  • اسطنبول AFP

    شيعية في اسطنبول في التاسع من محرم (تاسوعاء) قبيل ذكرى مقتل الإمام الحسين

  • كربلاء Reuters

    إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء

  • باكستان EPA

    مواكب عاشوراء في ساكار بباكستان

  • النجف AFP

    إعادة تمثيل معركة الطف التي قٌتل فيها الإمام الحسين في النجف

  • بيروت AFP

    طفلة تشارك في موكب أقيم بمناسبة عاشوراء في إحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت

  • حزب الله Reuters

    زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله يخاطب جماهيره في بيروت بمناسبة ذكرى عاشوراء

  • بغداد AFP

    مشهد من "التشابيه"، اعادة احياء واقعة الطف، في الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد

  • الكاظمية AFP

    إعادة تمثيل واقعة الطف في الكاظمية في بغداد

  • الكاظمية AFP

    "التشابيه"، أي اعادة احياء احداث واقعة الطف، في الكاظمية ببغداد

  • الكاظمية AFP

    مشهد لاعادة احياء واقعة الطف في الكاظمية ببغداد

  • عاشوراء AFP

    "التشابيه"، وهي عبارة عن اعادة احياء معركة الطف التي قتل فيها الحسين بن علي، حفيد الرسول محمد، في الكاظمية ببغداد

  • طهران EPA

    اعادة احياء احداث واقعة الطف، التي قتل فيها ثالث أئمة الشيعة وحفيد النبي محمد، في العاصمة الإيرانية طهران.

  • كربلاء AFP

    "التشابيه"، اعادة احياء معركة الطف، في كربلاء

  • العباس AFP

    مصلون عند ضريح الامام العباس، أخو الامام الحسين، في كربلاء

  • تشابيه AFP

    "التشابيه"، اعادة تمثيل واقعة الطف التي قتل فيها الامام الحسين بن علي بن أبي طالب، في كربلاء

  • الكويت AFP

    كويتيون شيعة يحضرون مجلس عزاء للامام الحسين في العاصمة الكويتية.

  • كربلاء MOHAMMED SAWAF

    توزيع الشاي والمأكولات على المشاركين في احياء ذكرى عاشوراء في كربلاء

  • دكا AFP

    موكب عزاء في دكا عاصمة بنغلاديش. يحيي العالم الاسلامي، والشيعي على وجه الخصوص، ذكرى معركة الطف التي قتل فيها الحسين على يد جيوش الخليفة يزيد بن معاوية

  • اليمن Reuters

    مؤيدون للحركة الحوثية في اليمن يحملون نموذجا لطائرة مسيرة وهم يحيون ذكرى عاشوراء في صعدة

  • مومباي AFP

    مشهد من مراسم اعادة تمثيل موقعة الطف في مومباي في الهند. الصورة تمثل "الشمر بن ذي الجوشن" وهو يحمل بيده عبد الله الصغير ابن الحسين

  • النجف Reuters

    اعادة تمثيل معركة الطف في النجف