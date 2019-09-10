عاشوراء في صور
مسلمون في العديد من الدول يحيون ذكرى يوم عاشوراء ومقتل الحسين بن علي في معركة الطف قرب كربلاء.
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EPA
صورة التقطت بسرعة بطيئة لحاملي مشاعل كانوا يحيون ذكرى عاشوراء في مدينة النجف بالعراق
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EPA
حملة المشاعل في موكب حسيني في النجف
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AFP
شيعية في اسطنبول في التاسع من محرم (تاسوعاء) قبيل ذكرى مقتل الإمام الحسين
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Reuters
إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء
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EPA
مواكب عاشوراء في ساكار بباكستان
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AFP
إعادة تمثيل معركة الطف التي قٌتل فيها الإمام الحسين في النجف
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AFP
طفلة تشارك في موكب أقيم بمناسبة عاشوراء في إحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت
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Reuters
زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله يخاطب جماهيره في بيروت بمناسبة ذكرى عاشوراء
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AFP
مشهد من "التشابيه"، اعادة احياء واقعة الطف، في الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد
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AFP
إعادة تمثيل واقعة الطف في الكاظمية في بغداد
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AFP
"التشابيه"، أي اعادة احياء احداث واقعة الطف، في الكاظمية ببغداد
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AFP
مشهد لاعادة احياء واقعة الطف في الكاظمية ببغداد
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AFP
"التشابيه"، وهي عبارة عن اعادة احياء معركة الطف التي قتل فيها الحسين بن علي، حفيد الرسول محمد، في الكاظمية ببغداد
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EPA
اعادة احياء احداث واقعة الطف، التي قتل فيها ثالث أئمة الشيعة وحفيد النبي محمد، في العاصمة الإيرانية طهران.
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AFP
"التشابيه"، اعادة احياء معركة الطف، في كربلاء
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AFP
مصلون عند ضريح الامام العباس، أخو الامام الحسين، في كربلاء
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AFP
"التشابيه"، اعادة تمثيل واقعة الطف التي قتل فيها الامام الحسين بن علي بن أبي طالب، في كربلاء
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AFP
كويتيون شيعة يحضرون مجلس عزاء للامام الحسين في العاصمة الكويتية.
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MOHAMMED SAWAF
توزيع الشاي والمأكولات على المشاركين في احياء ذكرى عاشوراء في كربلاء
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AFP
موكب عزاء في دكا عاصمة بنغلاديش. يحيي العالم الاسلامي، والشيعي على وجه الخصوص، ذكرى معركة الطف التي قتل فيها الحسين على يد جيوش الخليفة يزيد بن معاوية
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Reuters
مؤيدون للحركة الحوثية في اليمن يحملون نموذجا لطائرة مسيرة وهم يحيون ذكرى عاشوراء في صعدة
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AFP
مشهد من مراسم اعادة تمثيل موقعة الطف في مومباي في الهند. الصورة تمثل "الشمر بن ذي الجوشن" وهو يحمل بيده عبد الله الصغير ابن الحسين
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Reuters
اعادة تمثيل معركة الطف في النجف
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