آلاف السلاحف تعود إلى غابة الأمازون

أطلقت بيرو 17 ألف سلحفاة من فصيلة تاريكايا في غابة الأمازون بعد تربيتها في حظائر.
وكانت هذه السلاحف متواجدة بأعداد كبيرة في غابة الأمازون لكن أعمال البناء والتشجير تسببت بتراجع أعدادها.
وتأمل حكومة بيرو أن تساعد هذه الخطة على تكاثر السلاحف مجددا.
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أطلقت بيرو 17 ألف سلحفاة من فصيلة تاريكايا في غابة الأمازون بعد تربيتها في حظائر.
وكانت هذه السلاحف متواجدة بأعداد كبيرة في غابة الأمازون لكن أعمال البناء والتشجير تسببت بتراجع أعدادها.
وتأمل حكومة بيرو أن تساعد هذه الخطة على تكاثر السلاحف مجددا.