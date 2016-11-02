آلاف السلاحف تعود إلى غابة الأمازون
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آلاف السلاحف تعود إلى غابة الأمازون

  • 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

أطلقت بيرو 17 ألف سلحفاة من فصيلة تاريكايا في غابة الأمازون بعد تربيتها في حظائر.

وكانت هذه السلاحف متواجدة بأعداد كبيرة في غابة الأمازون لكن أعمال البناء والتشجير تسببت بتراجع أعدادها.

وتأمل حكومة بيرو أن تساعد هذه الخطة على تكاثر السلاحف مجددا.