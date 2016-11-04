أفاد فراس كيلاني، مراسل بي بي سي عربي أن القوات العراقية وعلى رأسها جهاز مكافحة الإرهاب المعروف بالفرقة الذهبية توغلت في حي صدام شرقي مدينة الموصل بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف فراس، وهو من أوائل المراسلين الأجانب الذين يدخلون المدينة برفقة القوات العراقية أن الهجوم بدأ هجومها منذ فجر الجمعة انطلاقا من بلدة كوكجلي حيث اخترقت القوات السواتر الترابية والخنادق الدفاعية للتنظيم.

وقال فراس إن عمليات التنظيم لا تزال جارية متوقعا أن تتم السيطرة على الحي بنهاية يوم الجمعة. وأشار فراس إلى عدم رؤية مدنيين أثناء عملية التوغل.