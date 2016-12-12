محرز يفوز بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب في أفريقيا

فاز رياض محرز، لاعب المنتخب الجزائري ونادي ليستر سيتي الإنجليزي، بجازة بي بي سي لأحسن لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2016.

وهذا أول تتويج لمحرز بهذه الجائزة.

وأعلن فوز محرز في حفل خصصته الخدمة العالمية في بي بي سي لهذا الحدث، بحضور مدربه في ليستر، كلاوديو رانييري، الذي سلمه الجائزة.

وشارك في التصويت على أحسن لاعب أفريقي لعام 2016 مئات الآلاف من عشاق كرة القادم عبر العالم، وتوجوا محرز بلقب أحسن لاعب في منافسة ضمت في قائمتها النهائية بيير أوباميانغ لاعب الغابون وبوروسيا دورتموند الألماني، وأندري آيو لاعب غانا وويست هام الإنجليزي، وساديو ماني لاعب السنغال وليفربول الإنجليزي، ويايا توريه لاعب ساحل العاج ومانشستر سيتي الإنجليزي.