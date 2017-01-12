ضربة بيليارد ناجحة...والهدف على بعد 152 مترا
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ضربة بليارد ناجحة...والهدف بعد 152 مترا

  • 12 يناير/ كانون الثاني 2017

صور العاملون في مقهى رياضي في بريطانيا ضربة بلديارد تمتد لمسافة 152 مترا.

استغرق التحضير لهذه الضربة نحو 11 ساعة وقام بها العاملون في مقهى "أول ستارز" في مدينة بريستول البريطانية.

وانتشر هذا الفيديو بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.

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