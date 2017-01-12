صور العاملون في مقهى رياضي في بريطانيا ضربة بلديارد تمتد لمسافة 152 مترا.
استغرق التحضير لهذه الضربة نحو 11 ساعة وقام بها العاملون في مقهى "أول ستارز" في مدينة بريستول البريطانية.
وانتشر هذا الفيديو بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.
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صور العاملون في مقهى رياضي في بريطانيا ضربة بلديارد تمتد لمسافة 152 مترا.
استغرق التحضير لهذه الضربة نحو 11 ساعة وقام بها العاملون في مقهى "أول ستارز" في مدينة بريستول البريطانية.
وانتشر هذا الفيديو بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.